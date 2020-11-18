تراند اليوم : تصاميم عمانية ذات لمسات عصرية تحمل توقيع "بثينة"

قدمت المصممة العمانية الصاعدة، بثينة أنيس الزدجالي، مجموعتها الجديدة من التصاميم النسائية التي لفتت الأنظار بخليط من اللمسات التراثية والطابع المعاصر الذي يجعلها محط أنظار المرأة العربية.

تأثر المصممة باللباس التراثي العماني، والأشكال الهندسية، والتطريزات الذهبية بدا جلياً في هذه المجموعة. وهي تصف أسلوبها في التصميم بأنه كلاسيكي، أنثوي ومريح تزينه لمسات من الحيوية والمرح. كما أنها تحرص على إضافة لمسات عصرية إلى الزي التقليدي دون أن يفقد شيئاً من هويته أو من أناقته المحتشمة.

استوحت بثينة أفكار مجموعتها الخاصة بربيع 2018 من صناعة السجاد الشرقي الغني بزخرفاته وأشكاله الهندسية. وهي عملت على درجات الألوان المشرقة والخامات الانسيابية التي زينتها بالترتر وبتطريزات تم تنفيذها بخيوط الذهب.

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تضمنت هذه المجموعة جلابيات وقفاطين حريرية تزينت بتطريزات على شكل أزهار أو أحجار ماسية. أُضيفت عليها الشرابات والأزهار التي تم تصنيعها من التول للمسة أنثوية مرحة. كما ترافقت بعض التصاميم مع "كابات" أضافت حيوية إلى الإطلالات.

تعرفوا على بعض تصاميم مجموعة Buthaina للربيع المقبل فيما يلي.