تراند اليوم : بالصور.. أغلى جاكيت في العالم صاحبه “كلب”

يستمتع الكثيرون بتربية بعض الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، حيث تعد من أوفى الحيوانات للبشر، ولكن هل يكون وفاء كلبك لك دافعًا كافيًا لشراء جاكيت له تقدر قيمة 137000 دولار؟.

فوفقًا لموقع “أوديتي سنترال” الأمريكي، تمت صناعة جاكيت مخصص للكلاب بواسطة ذهب عيار 24 قيراطًا مطعم بالكريستال والألماس الأسود.

ويعمل هذا الجاكيت على حماية كلبك من هجمات الحيوانات المختلفة واللدغات.

وصنع هذا الجاكيت من خلال التعاون المشترك بين شركتي ” Doggy Armour” و “VeryFirstTo”.

وتمت صناعة هذا الجاكيت من خلال الأقمشة النانوية، كما تمنح الشركة عملاءها الخيار لإضافة 20 كريستالة من صناعة العلامة التجارية العالمية “سواروفسكي” أو إضافة 20 قطعة من الماس الأسود.

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ووفقًا لموقع شركة “VeryFirstTo” المشاركة في صناعة الجاكيت، فإن هذا المنتج يوفر حماية فائقة لجسد الكلب، حيث تعمل الأقمشة النانوية على حمايته من هجمات الحيوانات المفترسة، نظرًا لأنها أكثر صلابة من الحديد وأقوى من ألياف “كيفلار” بنسبة 8 مرات.