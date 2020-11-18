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تراند اليوم : صور| شاب مصري ينال شهرة كبيرة بسبب صوره الكوميدية مع نجوم هوليوود

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتاعي صورا لشاب مصري يقوم باستخدام تقنيات برنامج “الفوتوشوب” الشهير ببراعة كبيرة، ويقوم بتصميم صور طريفة تجمعه بمشاهير هوليوود، وهذه الصور جعلته ينال شهرة كبيرة بين المتابعين.

ويدعى الشباب، عمر أبو غبيشة، ويدرس في كلية طب الأسنان، في جامعة عين شمس، وشدد على أنه حريصًا على متابعة أبرز المواضيع والأعمال الفنية خاصة العالمية، واستطاع أثناء الدراسة أن يلفت إليه الأنظار، حيث يعتمد على نشر صور تجمعه بمشاهير هوليوود.

وبدأ غبيشة في تعلم برنامج “فوتوشوب” قبل 6 سنوات، واستمر في ممارسة هوايته حتى الآن، وبعد وصوله لمرحلة احترافية في التنفيذ استطاع دمج صوره مع صور من لقطات لأفلام عالمية، ولاقت الصور انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يجذب إليه الأنظار، حيث نال إعجاب الجميع حينما دمج صور فنانين مصريين لبعض اللقطات السينمائية الشهيرة في هوليوود، حيث استبدل مارلون براندو في فيلم العراب بمحمود عبدالعزيز، وضم ياسمين عبدالعزيز للجلوس بجوار أبطال فيلم هاري بوتر.

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