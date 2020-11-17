الاكثر متابعة اليوم - سما المصري تبكي وتندب حظها – فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوتي للراقصة الاستعراضية سما المصري، وهي تبكي بسبب القضايا التي تم اتهامها فيها مؤخرًا وتواجه بسببها عقوبات قاسية بين السجن والغرامات المالية الكبيرة.

ويأتي تسريب هذا المقطع عقب ساعات من إصدار حكم جديد على سما المصري، من جانب محكمة مصرية خلال جلسة محاكمتها أمس الاثنين؛ إذْ انتهت المحاكمة بحبسها مدة عام واحد وتغريمها 100 جنيه.

سما تدفع صمن فجورها وأفعالها المشينة المخالفة للآداب العامة، لذا بكائها وندمها لا فائدة لهما الآن.

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كانت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات قضت بمعاقبة سما عامين وغرامة 100 ألف، في دعوى سبّ وقذف ريهام بعد أن تقدمت الإعلامية ببلاغ رسمي ضد سما مقدمة كافة الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف المذيعة ريهام سعيد، بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.