تحذيرات عالمية من كارثة حقيقية أخطر من وباء كورونا

أصدر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر العالمية اليوم الثلاثاء، تحذيرات من كارثة خطيرة ستكون عواقبها أخطر من تبعات تفشي فيروس كورونا .

وطالب الاتحاد في بيان له إلى التحرك العاجل لمواجهة خطر الاحترار المناخي، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يواصل حصد الأرواح بدون أن ينتظر السيطرة على وباء كورونا.

وحذر من كارثة أوسع نطاقًا من الوباء القاتل كوفيد 19 من دون لقاح متوافر ضدها، موضحًا أن 100 كارثة حصلت منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن جائحة كورونا في مارس وحتى سبتمبر، وطالت أكثر من 50 مليون شخص.

وقال جاغان شاباغان أمين عام الاتحاد خلال مؤتمر صحفي "بالطبع، كوفيد هنا، يصيب عائلاتنا، أصدقاءنا، أهلنا .. إنها أزمة خطيرة جدًا يواجهها العالم حاليا".

وأضاف: "إذا حالفنا الحظ، سيكون لدينا لقاح ضد كوفيد العام المقبل، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون بإمكاننا بعد بضع سنوات التعامل مع مفاعيل كوفيد-19 في حين ليس هناك للأسف لقاح ضد التغير المناخي". وفق موقع مزمز

وتابع: "إننا بحاجة إلى تحرك واستثمارات أكثر استدامة بكثير لحماية الحياة البشرية فعليا على هذه الأرض".