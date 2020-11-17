تراند اليوم : مسلسل ما وراء الطبيعه الحلقه الاولي ايجي بست

مسلسل ما وراء الطبيعه الحلقه الاولي ايجي بست تحميل مسلسل ما وراء الطبيعة imdb مسلسل ما وراء الطبيعه الحلقه 1 ايجي بست مسلسل ما وراء الطبيعة مقتبس عن سلسلة روايات للكاتب أحمد خالد توفيق، وقد لقي مسلسل ما وراء الطبيعة ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد في الآونة الأخيرة البحث على محركات جوجل وغيرها عن موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة، حيث أن الإثارة والرعب والغموض تسود أحداث المسلسل، وعن كل ما يتعلق بالمسلسل من شخصيات وأحداث و مخرجي العمل وغيرها، وسوف نعرض لكم في هذا المقال أهم ما يخص المسلسل.

مسلسل ما وراء الطبيعة

المسلسل مقتبس من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب أحمد خالد توفيق، و هو مسلسل تلفزيوني مصري يندرج تحت مسلسلات الرعب والاثارة والغموض، من إنتاج محمد حفظي ونتفلكس، ويعد أول مسلسل مصري من إنتاج نتفلكس، ومن الجدير ذكره أنه سوف يتم عرض المسلسل في 190 دولة حول العالم، وقد تمت ترجمته لأكثر من 32 لغة، وذكرت الشركة المنتجة أنه سوف يتم دبلجة المسلسل إلى 9 لغات أجنبية، وقد قامت الشركة بتوفير نسخة صوتية أصلية باللغة العربية من المسلسل لضعاف البصر والمكفوفين.

أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة

تدور أحداث المسلسل حول اسماعيل يبلغ من العمر 40 عام، دكتور جامعي متخصص بأمراض الدم في جامعة القاهرة، يعاني من بعض الأمراض، ترجع أصوله الى محافظة الشرقية، يعاني اسماعيل من التهيؤات، حيث يعيش في وسط القصص والأحداث المرعبة والغامضة الخارقة للطبيعة، تشاركه صديقته الإسكتلندية ماجي في كافة مغامراته.

فريق عمل مسلسل ما وراء الطبيعة

مسلسل ما وراء الطبيعة من بطولة أحمد أمين، يشاركه البطولة كل من رزان جمال وسما إبراهيم وأيةسماحة والطفلة ريم عبد القادر، المسلسل من تأليف أحمد خالد توفيق(المسلسل مقتبس من روايته ما وراء الطبيعة)، وإخراج عمرو سلامة مخرج ( أسطورة الجاثوم_أسطورة البيت_ أسطورة العودة للمنزل)، وماجد الأنصاري مخرج ( أسطورة حارس الكهف_أسطورة لعنة الفرعون _أسطورة النداهة).

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موعد عرض مسلسل ما وراء الطبيعة

لقد أعلن كل من المخرج عمرو سلامة والفنان أحمد أمين في شهر يوليو الماضي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، انتهاء تصوير حلقات المسلسل، وقد تم عرض أولى حلقات المسلسل في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني 2020، على موقع نتفلكس الساعة العاشرة صباحاً، وتكون مدة الحلقة 60 دقيقة، ومن المتوقع عرض المسلسل على أجزاء متتالية كما في الرواية.

رأي الجمهور في مسلسل ما وراء الطبيعة

أثار مسلسل ما وراء الطبيعة تباين آراء الجمهور، فقد كانت هنالك مخاوف ألا يحظى المسلسل على نفس الدرجة الفنية للرواية، بل على العكس كانت ردود فعل الجمهور ايجابية للغاية، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع عرض أولى حلقات المسلسل، فقد أصدر الرواد وسم بإسم المسلسل وقد حصل على أكثر الوسوم انتشاراً، ناهيك عن هاشتاق #ما وراء الطبيعة على تويتر الذي كان متصدراً لفترة، إلى جانب زيادة البحث من قبل الجمهور على محرك جوجل لمعرفة أحداث المسلسل و موعد عرضه و المواقع و القنوات التي سيتم عرض المسلسل عليها، لكن و كما نعلم أن الشركة المنتجة لهذا العمل هي شركة نتفليكس ، لذا يعرض مسلسل ما وراء الطبيعة حصرياً على موقع نتفلكس.

كيفية الدخول على شبكة نتفلكس

يعرض مسلسل ما وراء الطبيعة حصرياً على موقع نتفلكس، ولمشاهدة المسلسل كاملاً: