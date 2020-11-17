الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي كسرت حظر التجول ولا تخاف؟ – صورة

أعلنت الحكومة اللبنانية الإقفال التام في لبنان من الخامسة عصرًا حتى الخامسة فجرًا لمدة أسبوعين، مع بعض الإستثناءات لموظفي الحكومة والأطباء والممرضين.

لكن الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي كسرت قرار الحكومة وحظر التجول في لبنان، ونشرت فيديو من سيارتها عند الساعة الثامنة مساءً “كما تلاحظون في الصورة أدناه” رغم أن قرار الإقفال يبدأ في لبنان من الساعة الخامسة عصرًا.

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وبهذا التصرف يبدو أنها لا تخاف من الكورونا ولا تخاف على نفسها من الإختلاط التي قد يؤدي إلى اصابتها بهذا الفيروس اللئيم.

وحتى لا نطلق أحكامًا مسبقة، قد تكون هيفا صوّرت الفيديوهات قبل نشرها على صفحاتها..

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الأهم، أن عدد الإصابات في لبنان تجاوزت مرحلة الخطر وبات هذا البلد الصغير في المرتبة 55 عالميًا بـ 106 ألف اصابة ويأتي خلف مصر بعدد اصابات 110 ألف.

الجهات الرسمية في لبنان حذرت من ارثة انسانية في المجال الطبي والإستشفائي وبكارثة تشبه إيطاليا في بداية انتشار الفيروس.