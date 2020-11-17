تراند اليوم : توبيكات عيد الفطر 2018 للواتس أب وإنستقرام عربي وإنجليزي !!

يبحث مستخدمو مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي ليلة عيد الفطر عن توبيكات مكتوبة تُنشر كحالات على الواتس أب وإنستقرام يتم مشاركتها مع الأصدقاء في قائمة الإتصال، وتُعبر هذه التوبكات عن الحالة التي يعشيها صاحبها، حيث ان مُجملها تكون بعبارات تهنئة ومعايدة بمناسبة عيد الفطر السعيد .

وعيد الفطر المبارك هو هبة من الله عز وجل للمسلمين في كل مكان، بعد شهر من الصيام والقيام والطاعات، يكافأ الله سبحانه وتعالى عباده به، حيث يتبادل الناس التهاني والزيارات، وتتصافي القلوب وتتسامح، هنا نرفق لكم باقة م أجمل توبيكات عيد الفطر 2018 للواتس أب وإنستقرام بالعربي والإنجليزي .

توبيكات عيد الفطر للواتس اب

تتقدم أسرة موقع موسوعة مجلة الإلكترونية إلى عموم الأمة العربية والإسلامية بالتهنئة القلبية الحارة، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقبل الله صيامكم وطاعاتكم، وهنا نُهديكم باقة من أروع توبيكات عيد الفطر 2018 .

عيدي أنت، ودام بكره يوم عيد

الوعد بكره وموعدنا هنا

أبغى لامن قلت لك عيدك سعيد

تبتسم وتقول لي عيدك أنا

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عيدي معك ماله شبه ماله اجناس

يا حظ من شافوك ويعايدونك ،

من عايدك ما هو مثل باقي الناس

عيده خلصْ ، من يوم شاهد عيونك

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خل عيدي صوتكك بأول العيد

يبدا به عيدي ياأجمل أعيادي

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لهم العيد وأما انا فـ أنتِ عيدي

يتجدد عيدي مع كل نبضة قلب

ومع كل رفة جفن أحبك يا عيدي

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يضحك واشوف العيد فـ ضحكة شفآه

ماهوب عيد النآس عيدي لحالي

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عيدي معك ماهو محدد بالأيام !

في كل يوم اكلمك يعتبر عيد

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للعيد في خاطر المشتاق عيديّه..

اما على الخد ولاّ تاصل الشفّه��

ياليت حبل الوصل ياصاح فيديّه

محروم والقلب علّقته على طفّه ..!!

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ياحبيبي .. وقتي بدونك عنا

وفرحتي من غير وصلك ما تبان

كل عام وضحكتك عيدي ، وأنا

كل عام أحبّك أكثر من زمان .

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لا تذكر الفايت من الآيام /

معاك أنا من أمسك لـ بكره !

تعال و عايدني مثل كل عام ،

عيدي أنا (صوتك) على فكره ♡

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كل عآم و آنآ آحبٌك آكثر من آلعآم

على مرور آلوقت من غير تحديد

عيديّ معك مآهو محدد بآلأيآم

فيّ كل يوم آوآجهك يٌعتبر عيد.

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عيدك سعيد وذكرياتك سعيده

ياللي على بالي طرى ليلة العيد

ماغاب طيفك لو ديارك بعيده

ماغير اسّلي خاطري بالتغاريد

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العآم … قـبـل العيد دايم تبآرك

واليوم قرب عيدنآ.. وأنت مآجيت !

عذرك معك يآجعل عيدك مبآآرك

كل عآم وآنت بخآطري لو تنآسيت

عاد عيدك وعيدي ،، في وجودك

قلتها قبل مـٓ افطر من صيامي

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عطـر حبّــك ،، على باقة ورودك

اجمل اعياد عمري كل عامي.!

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أرسلت لك بطاقة العيد بدري

ودي أكون أول من ارسل يهنيك

عجزت أقاوم عبرة وسط صدري

أموت لا من شفت غيري يهنيك

مدري لهف او شوق أو حب مدري

بس ادري ان القلب بالحيل يغليك

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شكرا .. تهانيك العزيزه وصلتني

عيدك مبارك ياجمل الورد والطيب

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مشاعرك غطت علي وغمرتني

ماهي غريبه وانت راعي المواجيب

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طاف رمضان وقـرّبت ساعة الصفـر

واقـول : عيـد الله عليكم مـبـارك

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عيـد الله عليك يعـود بالمستكى والع،ـود

اهنـيك جعــل الله بشـــوفك يهنينـي

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هب الهوى ومالت معه خضر الاوراق

وتباشـرت ريضان قلب ٍ ظمايا !

وسقت التهاني من معاليق الاعماق

تمطر غلا مثل السحاب الرفايا !

عيدك سعيد وغيركـم صـدق مالاق

!يااغلى هدية .. يوم اعد الهدايا

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كل عام وكل يوم وكل لحظه من سنينك

وأنت ياعيدي بخير وكل أعيادك هناء

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العيد .. لولا طلــّتك وش يساوي

لاغاب مـثلك تخـتفي فـرحة العيد

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كل عام وإنت ياعمري بخير

كل عام وإنت طيب ياغلاي

شمعة أعيادك عسى دايم تنير

مثل مانورت بوجودك سماي

إيه أحبك حب ياعمري كثير

صعب أوصفلك شعوري ياهواي

كل مافيني غدا لحبك أسير

أدعي الله فيك لايخيب رجاي

كل عام وإنت ياعمري بخير

كل عام وإنت ياقلبي معاي

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مع نسايم ورد واطياف العبير

ومـــــع رياح المسك نهديها اليك

ياعســاكم كل عـــام بألف خير

في قــدوم العيــد مبروك عليك.

توبيكات عيد الفطر بالإنجليزي

تشكيلة من توبيكات عيد الفطر للواتس أب وفيس بوك باللغة الإنجليزية مترجمة إلى اللغة العربية :

Every Eid، you are the owner of my heart

every Eid، my happiness with you will start

كل عيد و أنت مالك قلبي

كل عيد سعادتي معك ستبدأ

every Eid، my happiness with you will start كل عيد و أنت مالك قلبي كل عيد سعادتي معك ستبدأ I wish you a happy and blessed Eid

without you no sense for pleasure indeed

أتمنى لك عيد سعيد و مبارك

بدونك حقا لا معنى للسعادة

without you no sense for pleasure indeed أتمنى لك عيد سعيد و مبارك بدونك حقا لا معنى للسعادة In Eid day‘ many people ask for money

but for me your smile is my demand my honey

في يوم العيد العديد من الناس يطلبون المال-العيدية-

و لكن بالنسبة لي إبتسامتك هي مطلبي يا حبيبي