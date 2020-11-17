تراند اليوم : كلام جميل عن عيد الفطر 2018

بدأت مظاهر عيد الفطر السعيد من زينة وعروض وبوستات تهاني وتبريكات تملأ مناحي الحياة الإجتماعية، ولوحظت بهجة وفرحة العيد الصغير على مُحيا أبناء الأمة الإسلامية والعربية، حيث بدأ المسلمون في كل مكان بتبادل عبارات وكلمات التهنئة والمعايدة فيما بينهم، قبل ليلة العيد .

عيد الفطر السعيد له أجواء خاصة على البلاد العربية، حيث يتبادل الأهل والأقارب زيارة الأرحام، ويُعطى الأطفال الصغار العيدية من أهلهم، ويتجولون في الساحات العامة ويزورون المطاعم والمنتزهات، في أجواء عائلية أكثر من رائعة، فهذا العيد هو هبة من الله عز وجل لعباده بعد شهر رمضان الذي قضوه في الصيام والقيام والطاعات، ليتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الطاعات ويعيد علينا رمضان ونحن في أحسن حال/ وكل عام وأنتم بخير .

عبارات جميلة عن عيد الفطر المبارك

ما أجملها من عبارات تُقال في مثل هذا اليوم المبارك، الذي تتصافي فيه القلوب وتتسامح، في هذا اليوم تُرسم الإبتسامة على وجوه الأرحام والأطفال الصغار، الذين يعيشون يوم العيد، ويحلمون بأن تكون أيامهم جميعها عيد، هنا نُهديكم أروع الكلمات عن عيد الفطر السعيد .

انسوا السيئة وأرموا رداء الكبر

وارسموا ابتسامة الحب

عيدكم مبارك

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وللعيد صوم آخر

عن الاحقاد والضغائن .

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كل عام وانت بالف خير وسعادة والفة ولكل من احبك

وعائلتك الجميلة اعادة الله عليك بالمحبة والوئام

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رمضان رحل والعيد دخل..فمن نعزي ومن نهنيء

تقبل الله منا ومنكم

وعيدكم مبارك

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أكيد سبقني كتير

وقالوا كل عام وانت بخير

بس يارب تكون مني

” طعمها غير ”

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ربنا يتقبل اعمالك ومبارك عليك العيد

و يعود عليك بصحه وسعاده وعمر مديد

اغنية ليلة العيد :

رسائل تهنئة بحلول العيد :

رضي الله عنك وأرضاك

وهداك وأغناك وعافاك وشفاك

ووفقك لخير الدعاء

وأجاب لك الرجاء

وأحبك بلا ابتلاء

وجعلك ساعياً للخير

مؤثراً في الغيْر

وكل عام وانت بخيْر

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أمانينا تسبق تهانينا

وفرحتنا تسبق ليالينا

وعيد مبارك علينا وعليكم

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زهرة وورد وريحان

قطفته من حديقة الرحمن

لأعز انسان

بمناسبة العيد اللي جاي

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عيد الفطر فرحة ما تكمل إلا بوجودك ..

والعيد بهجة ما تحلى إلا بقربك .. كل عام وإنت بخير

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أيها الحبيب… ياتي العيد ويمضي

وانا تائهه في احزاني اندب حظي ويندبني الزماان

فمالي سوى الكلمات انثرها