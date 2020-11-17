تراند اليوم : دعاء عيد الفطر مكتوب 2018!!

يوم غذا الأحد أجمل المناسبات الإسلامية السعيد وهي عيد الفطر السعيد، وهو العيد الأول للمسليمن حيث يذكر أن هنام عيدين فقط للمسلمين وهما عالعيد الصغر والعيد الأكبر، والعيد الأصغر هنا هو عيد الفطر السعيد، والعيد الكبير هو عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا مجلة نحمل في جعبتنا دعاء عيد الفطر مكتوب 2018، حيث لا يوجد خير من الدعاء وكلام الله لذكرة وتبادلة بين الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة السعيدة، فالدعاء في هذا اليوم المبارك من الأمور المستحبه عن الله عز وجل فينسع الكثير من الأئمة بتداول مثل هذه الأدعية الإسلامية بهذا اليوم العظيم.

اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام، اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، وأعده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، واجعله شاهداً لنا لا علينا، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار، واجعلنا فيه من المقبولين الفائزين.

إلهي يا معطي من تشاء ومانع من تشاء إلهي فاعطنا اللطفَ والرحمةَ، وامنع عنا البطشَ والنقمة، وامدد لنا من لدنكَ رزقاً حلالاً بمعرفتكَ وطاعتك، إلهي لكَ صمنا شهركَ الذي فضلت واستخلصتَ لنفسك، وجعلتهُ أجراً للمؤمنين وغفراناً للمذنبين، إلهي وقد أفطرنا بفطرك السعيد الذي أمرتنا فيه بالمودّةِ وصلةِ الرحم ودوام الصلاة واستتباع الذكر والإكثار منه يا من بذكرك تطمئنُّ القلوب الخائفة، وبكلامك تستقرُّ العقولُ الراجفة، غفرانك اللهمَّ غفرانكَ عن آثامنا الموبقة، وعن أخطائنا المغرقة، فما من غافرٍ إلاك وما من عافٍ سواك، إلهي واكتبنا مع من مننتَ عليهم بجناتكَ الوارفة، وأدم علينا نعمك وعطاياك الكافية، يا من لا يخفى عليه خافية، بحقّكَ على عبادك يا أكرمَ الأكرمين، يا رحمنُ يا رحيم.

اقرأ أيضاً