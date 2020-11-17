تراند اليوم : سبب طلاق سعاد ونادر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر انفصال نجمة سناب شات السُّعُودية سعاد جابر “سفيرة السعادة” عن زوجها نادر، ويود العديد من الجمهور والمتابعين في المملكة معرفة حقيقة انفصال سعاد ونادر ومعرفة أسباب انفصالهما، حيث كان المتابعون يتوقعون أنهما أكثر ثنائي متفاهم على السوشيال ميديا.

حقيقة انفصال سعاد بنت جابر وزوجها نادر

قامت نجمة سناب السُّعُودية سعاد بنت جابر ببث مقاطع عبر حسابها بشكل طبيعي، ولم تعقب على خبر انفصالها من زوجها نادر، حتي بعد أن ضجت السوشيال ميديا بعدما نشرت شقيقة نادر صورته في أحد المستشفيات، وهو يجلس مريضاً على سرير العناية، ولم يعلن نادر أيضاً عن حقيقة انفصاله عن سعاد حتى الآن.

ولكن سرعان ما نشرت سعاد جابر تغريدة تمنت فيها الشفاء لنادر على حسابها الرسمي على سناب قائلة: “ما تشوف شر يا أبو راشد لله يقومك بالسلامة”، وهذا لربما ينفي ما تم تداوله بخصوص طلاقهما.





في حين خرج نادر في مقطع فيديو يوضح من خلاله أنه لو فيه نصيب سيكملان مع بعضهما طالباً من الجمهور أن يخفون عنه وعن سعاد، فهي لا تستحق، مؤكداً أنه يحبها سواء أكمل معها أو لم يكمل، فقد قال: “عسى في الأمر خيراً وبالعكس والله أنا ما أكن إلها إلا كل الحب والتقدير والاحترام وهي كذلك ان شاء الله، لكن ساعات تمر في ظروف هي أقوى من كل شي، نسأل الله أن يصلح الحال، إذا لنا نصيب مع بعض نستمر”.

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وتابع: “بس تكفون اتركوا الكلام خفوا على سعاد خفوا علي، ترى والله إني أحبها سواء كملت حياتي معاها أو ما كملت، والله اني أحبها وأقدرها وتراها على راسي من فوق، بس تكفون خلوني أكمل مرضي وأطلع بالسلامة”.

انفصال سعاد بنت جابر ونادر

تصدر هاشتاق “حسافه حب نادرلك سعاد قهر بعتيه” موقع التدوينات القصيرة “تويتير” في المملكة العربية السُّعُودية، وحصد آلاف التغريدات، والتي أكدت انفصال ثنائي السوشيال ميديا، بعد أن نشر نادر صورة له بالمستشفي، فيما تتابع سعاد نشاططها الإعلاني بنشر سنابات عبر حسابها الشخصي، دون ابداء أي اهتمام بحالة زوجها الصحية.

وقد أدان المغردون تصرف سعاد بنت جابر تجاه زوجها نادر، واتهموها بالتقصير نحو رفيق دربها، والذي ساندها للوصول إلى هذا النجاح، وتوالت التغريدات المعقبة على طلاق سعاد ونادر، فقد غردت عبير: “السالفه ان سعاد سحبت على زوجها بعد ما اشتهرت يعني سحبت عليه مع انه يحبها ويموت فيها وهو صدق اكثر واحد دعمها وكان واقف جنبها وهاذي الحفلة اذكر سواها لها يوم وصلت مليون متابع تتركه”.

طلاق سعاد جابر ونادر

وتابع المغردون نشر ردود أفعالهم عبر التغريدات الغاضبة حول طلاق سعاد ونادر الثنائي الأشهر علي تطبيق سناب شات، وابدي المتابعين عن وجهات النظر المختلفة بشأن الحالة الصحية والنفسية المؤلمة التي يمر بها نادر الآن، وقد تعاطف معه عدد كبير جدا، حيث غردت متابعة قائلة: “هي وزوجها مشهورين انهم يحبون بعض بس احين متزاعلين وهو شوفت عينك ما تحمل وتنوم مسكين وهي عادي تسوي اعلانات واحنا زعلنا معاه عليها، وقالت أخرى: “وربي حيوانه معليش للاسف ليه تسوين كذا يا سعاد اغرتك الفلوس لعنبوه وسخ دنيا بيجي يوم وتفلسين وتركعين تحت رجله وتشوفين”.

فيما عارض البعض، معللاً ذلك بأن الانفصال حرية شخصية ولم ترتبط بمعايير معينة، في حين أرجح قسم آخر من المغردين أن زوج سعاد هو السبب، حيث تزوج عليها، حيث علقت جوجو الحربي: “بعد سفرتهم الأخيرة برا السعودية وتعرفوا على وحده وخشت حياتهم انقلبت فوق تحت اللهم اذا كان سحرا فأبطله”، وقالت روز: “ولي مو هو اللي سحب عليها يمكن يبي يتزوج تاني خصوصا ما جاهم أولاد محسسيني انها ملاك ما ينسحب عليها انسحب علي اللي اطلق منها هذا حال الدنيا والله يوفق الجميع كل شي نصيب”.

ورأى قسم آخر أن ما يحدث ما هو إلا تمثيلية لزيادة عدد المتابعين، حيث علق أحد المغردين قائلاً: “هي كمان البارح مصوره نفسها وهي في المستشفي والمغذية في يدها ف غار وقلدها، يبون يلفتون الانتباه فقط عشان لقمت العيش خسروا واجاد ع زواج جواهر يبون يعوضون الخسارة لا غير امرأة تهزُّ كتفيها كلها بسببك ي جواهر انتي السبب”.

حسافه حب نادر لك سعاد قهر بعتيه

تصدر وسم حسافة “حب نادرلك سعاد قهر بعتيه” منصة “تويتر”، في المملكة العربية السُّعُودية، ليحصل على آلاف التدوينات منذ الساعات الأولي من انطلاقه، فيما أشار النشطاء إلى شعورهم بالصدمة والخذلان لما فعلته سعاد بنت جابر مع زوجها نادر.