تراند اليوم : فيديو طفلة الحشيش .. فيديو الطفلة وسيجارة الحشيش كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بمقطع فيديو طفلة الحشيش والذي يظهر فتاة صغيرة بجانب شاب وهو يجعلها تتعاطى الحشيش، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري عقب تداول فيديو طفلة الحشيش بشكل واسع ومكثف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعود " فيديو طفلة الحشيش " إلى شاب وطفلة صغيرة قبل تسع سنوات حسب مصادر اعلامية، وتم إصدار بلاغ للنائب العام ضد شخص أجبر طفلة على تعاطى الحشيش.

وتصدر " فيديو طفلة الحشيش " التريند في جمهورية مصر العربية، ومواقع التواصل الإجتماعي منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

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