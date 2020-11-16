تراند اليوم : نتيجة الشهادة السودانية 2018 الثانوية العامة برقم الجلوس روابط الاستعلام موقع وزارة التربية والتعليم وموقع سوداني

نتيجة الشهادة السودانية 2018 ، ينتظر طلاب وطالبات دولة السودان ظهور نتائج الشهادة الثانوية السودانية لعام 2018، والتي من المقرر الإعلان عنها اليوم 2018 عقب المؤتمر الصحفي، والذي من خلاله سيتم الإعلان عن النتائج وأسماء العشرة الأوائل .

نتيجة الشهادة السودانية 2018

فقد قامت وزارة التربية السودانية بإعتماد نتائج الشهادة الثانوية ورفعها لتصبح جاهزة اليوم لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عنها بسهولة عبر موقع الوزارة وموقع سوداني، فقد قالت وزيرة التربية السودانية سعاد عبد الرازق أن هذه السنة نسبة النجاح مرتفعة فقد بلغت 89% مشيرة على أن أكتر المواد نسبة النجاح بهم مرتفعة هي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية والفقه .

روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2018

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية 2018 بالأسم ورقم الجلوس عبر رابطوزارة التربية والتعليم السودانية ولاية الخرطوم ورابط موقع ولاية الجزيرة ورابط موقع سوداني، كما أن الوزارة اليوم بعد الإنتهاء من المؤتمر ستقوم بنشر أسماء العشرة الأوائل فور الإعلان عن النتائج اليوم، نتمني من الله النجاح والتوفيق للجميع.

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استخرج مباشرة نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية .

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

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وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 5 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .