تراند اليوم : نتيجة الشهادة الثانوية 2018 السودان برقم الجلوس والاسم .. نتيجة الشهادة السودانية 2018 result.esudan.gov.sd كافة الولايات

الأن نتيجة الشهادة السودانية 2018 جميع الولايات برقم الجلوس بعد صود النتائج مباشرة من خلانا الأن، حيث يمكنكم الإستعلام ومعرفة نتيجة الشهادة الثانوية من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم السودانية، وستكون جميع نتائج الولايات السودانية متوفرة من خلال رقم الطالب الذي تم تزويده به من أجل دخول قاعة الإمتحانا، ومن المرجح أن يتم الإعلان الأن عن نتيجة الشهادة السودانية 2018 جميع الولايات برقم الجلوس، حيث سيتم تحدي موعد صدور كافة النتائج بعد إعتمادها مباشرة.

نتائج المرحلة الثانوية بكافة الولايات السودانية 2018

في ترقب لظهر النتائج النهائية بعد الإنهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق من قبل اللجان المختصة والمكلفة بذلك يجري الإن إعتماد كافة كشوفات العلامات في معظم الولايات السودانية، حيث يجري الحديث عن يوم الثلاثاء كموعد رسمي لنشر العلامات النهائية بشكل رسمي.

كما أكد موفدنا هناك أنه بالفعل تم تحديد يوم الثلاثاء ليكون هو أخر موعد لنشر العلامات في كافة الولايات السودانية، وذلك بعد الإنتهاء نن عمليات التدقيق والمراجعة النهائية التي يجري العمل عليها الأن لتكون كافة العلامات جاهزة في مواعدها المقرر لذلك.

وتم الإفصاح على أن النتائج ستكن متوفرة في الولايات السودانية تباعا على حسب ما تتسلم الوزارة كشوفات العلامات بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في كل ولاية على حدى.

نيتجة الشهادة السودانية من خلال رقم الهاتب

قامت شركيت الإتصال مشكورة بتوفير عدد مالأرقام من أجل الحصول على نيجة الشهادة مباشة فور صودرها وذكل من خلال الإرقام التي وفرتها خصيصا من أجل هذه أن يتمكن اللاب والطالبات من الحصول على نتيجتهم مباشرة دون عناء الإنتظار، علما أنه يتم فرض رسوم إضافية على هذه الخمدة.

Advertisements

اقرأ أيضاً

فــقــط ارسـل رقــم جـلــوس الـطــالــب الـى 5556سعر الخدمـة2.5 جنيه للرسالة وطنة الضريبة، علما أن سعر هذه الخدمة هو 2.5 جنيه وطنة قيمة الضريبة

للحصول على نتيجة التفاصيل، ارسل رقم الجلوس لـ5557 وتكلفة هذه الخدمة هو 10 جنيه وطنة الضريبة

كما يمكن لمستخدمي موبايل كاش الاتصال بـ#6*5*200* للحصول علي النتيجة و التفاصيل أرسل رقم الجلوس الى 5556

الاستعلام عن نتائج الشهادات السودانية برقم الجلوس في كافة الولايات

يمكن الإستعلام عن كافة النتائج في جميع الولايات السودانية من قبل الطلاب والطالبات الذين يترقبون عن كثر ظهور النتيجة من خلال الموقع الرسمي الذي تم الإعلان عنه من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــا، حيث ستكون النتائج متوفرة عليه عقب الإعلان الصحفي المزمع يوم السبت المقبل، حيث تم تحديد هذا الميعاد في أحد الصحف الرسمية السودانية.