تراند اليوم : نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2018 | رابط موقع التربية والتعليم السودانية الاستعلام برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2018 ، ظهرت اليوم نتيجة الشهادة السودانية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودان، ويمكنكم معرفة النتيجة برقم الجلوس، وذلك بعد فترة من الترقب والانتظار حتى انعقد اليوم منذ ساعات قليلة مؤتمر صحفي ،وتم الإعلان من خلاله أسماء أوائل الثانوية العامة للسودان.

والآن في انتظار رفع نتيجة شهادة الثانوية العامة السودانية 2018، على الموقع الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة السودانية، لجميع الولايات السودانية، وسنرفق لكم رابط الاستعلام نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2018

منذ انتهاء الامتحانات في شهر أبريل الماضي والانتهاء من عمليات تصحيح الامتحانات، هناك العديد من التساؤلات عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية السودانية،وبعد تصريح مصادر عن الانتهاء من 70 % من عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب والطالبات، ومنذ ذلك الوقت وهناك حالة من التأهب لإعلان عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية السودانية

ويمكنكم الاستعلام للطلاب والطالبات عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية من خلال الروابط الموضحة بالمقال.

أعلنت سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم السودان ان نسب النجاح في الشهادة الثانوية العامة السودانية للعام الحالي مرتفعة مشيرة إلى بلغت النسبة 89 %، ويرجع ارتفاع نسبة النجاح إلى ارتفاع درجات المواد الدراسية “التربية الدينية، واللغة العربية، والفقه”، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة السودانية من خلال الروابط الموضحة بالمقال.

اقرأ أيضاً

استخرج مباشرة نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية .

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

Advertisements

الان لجميع الطلاب افحص اون لاين نتيجتك في الثانوية السودانية للعام 2018 من خلال رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا

وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 5 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا

وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .