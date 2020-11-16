تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة السودانية 2018 : رابط نتيجة امتحان الشهادة الثانوية السودانية 2018 بالاسم و رقم الجلوس ولاية الخرطوم ولاية...

نتابع عملية ظهور نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2018 فلقد كان الاهتمام كبير جداً من جانب الأفراد المتقدمين لتلك الاختبارات بمن فيهم من الطلاب والطالبات، حيث يسعدنا في هذا المقام ان نردف لكم كوكبة التفاصيل التي تحوم حول نتائج اثانوية العامة السودان، لا سيما وان وزارة التربية السودانية أعلنت وفي وقت سابق ان نسب النجاح في الاختبارات الثانوية العامة في الدولة السودانية أعلى من الأعوام السابقة، ووقوفاً منا عند آخر الأخبار التي تخص مسألة نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2018 كان من الاهمية بمكان أن نقدم حقائق ملموسة تساعد الطلاب والطالبات على التعرف لكل ما يخص نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2018

نتيجة الثانوية العامة بالسودان

موقع وزارة التربية السودانية هو الجهة الرسمية المخولة باستعراض نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2018للطلاب والطالبات، ويسرنا هنا ان نوضح لكم المناطق المتوقع ظهور النتائج فيها يوم العشرين من شهر يونيو الجاري كما يلي.

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية نهر النيل

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في الولاية الشمالية

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية البحر الأحمر

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية القضارف

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية كسلا

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية سنار

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية الخرطوم

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية الجزيرة

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية شمال كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية وسط دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية شمال دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية غرب دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية النيل الأزرق

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية النيل الأبيض

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية جنوب كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية غرب كردفان

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية شرق دارفور

نتيجة الشهادة السودانية لهذا العام في ولاية جنوب دارفور

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على الختام من ذكر تفصيلات نتيجة الثانوية العامة بالسودان 2018 نعلن ان هذه النتائج من الممكن التعرف عليها من خلال طرح رقم الجلوس الخاص بالطلاب في أسفل هذه الصفحة ضمن التعليقات التالية ونحن سوف نطلعكم على النتيجة المستحقة.

الاستعلام عن نتائج الشهادات السودانية برقم الجلوس في كافة الولايات

يمكن الإستعلام عن كافة النتائج في جميع الولايات السودانية من قبل الطلاب والطالبات الذين يترقبون عن كثر ظهور النتيجة من خلال الموقع الرسمي الذي تم الإعلان عنه من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــا، حيث ستكون النتائج متوفرة عليه عقب الإعلان الصحفي المزمع يوم السبت المقبل، حيث تم تحديد هذا الميعاد في أحد الصحف الرسمية السودانية.

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