تراند اليوم : "رابط"نتيجة دبلوم الخط العربى 2018 والتذهيب وزارة التربية والتعليم

ننشر لكم قرائنا الكرام في كل مكان نتيجة دبلوم خط العربي والتذهيب للعام 2018 بالاسم ورقم الجلوس مباشرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية لجمع المتقدمين لدبلوم الخط العربي للعام 2018 لكي تتمكنوا من الاطلاع على النتيجة رسميا بعد اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة دبلوم خط العربي والتذهيب :-

فقد اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحان الدور الأول لدبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتذهيب، وامتحان دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي 2017/2018،

وقد جاءت نسب نجاح نتيجة امتحان الدور الأول علي النحو التالي:

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان (946) طالبًا/ طالبة.

- عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (940).

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- عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحان الدور الأول بنجاح (881).

- عدد الطلاب الراسبين (7) .

- عدد الطلاب الذين لهم حق أداء امتحان دور ثان هو(58).



نتيجة دبلوم الخط العربى ينقسم إلى شعبتين وهما شعبة التذهيب وشعبة الخط العربى ونحن نقدم لطلاب دبلوم الخط العربى وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي .

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