تراند اليوم : موقع النجاح نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول كربلاء تحميل نتائك الثالث كربلاء المقدسة بكشف الدرجات

العراق - الخليج 365

مديرية تربية وتعليم كربلاء أصدرت اليوم كافة نتائج الثالث المتوسط للعام 2018 في محافظة كربلاء لجميع الطلاب والطالبات مباشرة عبر موقع المديرية.

كما ونشر موقع النجاح نتائج لصف الثالث الابتدائي في محافظة كربلاء الدور الاول للعام 2018 ، حيث بامكان جميع الطلاب الان تحميل نتاج امتجانات الثالث المتوسط لجميع المحافظات مباشرة عبر ملف بي دي اف كاملة ورابط سريع.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.

وزارة التربية والتعليم أكدت ان النتائج ظهرت لجميع الطلاب والطالبات، بحيث يمكنهم من تحميل والاطلاع على النتائج مباشرة عبر بوابة تعليم كل محافظة على حدا.

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فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.