حادثة نادرة.. طائرة تصطدم بدب في ولاية أمريكية 

في حادثة نادرة من نوعها، حصلت في ولاية ألاسكا الأمريكية، حيث اصطدمت طائرة ركاب أمريكية بدب بري خلال هبوطها في ولاية ألاسكا بشمال البلاد.

وأكدت إدارة النقل في الولاية أن الحادث وقع مساء يوم السبت 12 نوفمبر 2020، في مطار مدينة ياكوتات.

وأشارت الإدارة إلى أن موظفي المطار قاموا بتنظيم المدرج قبل 10 دقائق من هبوط الطائرة من طراز "بوينغ 737-700"، ولم تكن هناك أي مؤشرات على وجود حيوانات هناك.

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لكن بعد دقائق معدودة، لاحظ طاقم الطائرة لدى اقترابها من الأرض دبين يعبران المدرج. وفق موقع "روسيا اليوم"

ولم يتمكن الطيارون من تفادي الاصطدام بأحد الحيوانين الذي تبين لاحقا أنه أنثى، فيما تمكن طفلها الدب الثاني، في سن نحو عامين، من النجاة.

وتعرض أحد محركي الطائرة لأضرار جراء الحادث، دون وقوع إصابات بين الركاب.