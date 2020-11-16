تامر حسني يوجه رسالة قوية لزوجته بسمة بوسيل - شاهد

وجه المطرب المصري تامر حسني اليوم الاثنين رسالة قوية الى زوجته بسمة بوسيل ، بعدما قررت الانفصال عنه ، إثر خلافات نشبت بينهما مؤخرا.

وكانت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، أعلنت منذ أيام عن انفصالهما والبدء في تحضير أوراق الطلاق بالفعل ولكن التزم من جانبه بالصمت، ولم يدل بتصريح بهذا الموضوع حتى إتمام الصلح بينهما.

وكتب تامر حسني رسالته لزوجته بسمة بوسيل عبر انستغرام قائلا :" حبيبتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر ال سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور وديه طبيعة شغلي اللي حبتيني وعرفتيني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل".

وأضاف تامر حسني: "المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي علشان انتي حبيبتي وأم عيالي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل؛ متهورة بس بحبك".