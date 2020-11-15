تراند اليوم : أسعار النفط تتراجع دون 74 دولارا

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، دون 74 دولارا للبرميل، متأثرة بتقرير أظهر أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على غير المتوقع وكذلك بزيادة إنتاج أوبك، مما يعزز المؤشرات على وفرة الإمدادات.

وذكر معهد البترول الأميركي، الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.6 مليون برميل الأسبوع الماضي. وكان محللون توقعوا انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت غرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 1.17 دولار إلى 73.04 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى72.97 دولار للبرميل.

وتراجع الخام الأميركي 88 سنتا إلى 67.88 دولار للبرميل.

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وأظهر مسح لرويترز، الاثنين، أن إنتاج أوبك زاد في يونيو، بقيادة السعودية وبلغ أعلى مستوى في 2018 في يوليو، وإن كان انخفاض إمدادات إيران التي تواجه عقوبات أميركية وإنتاج دول أخرى حد من الزيادة في الإنتاج.

وأكدت الكويت أنها زادت الإنتاج في يوليو.

وقال وزير النفط الكويتي إن إنتاج البلاد يبلغ حاليا 2.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل زيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن متوسط الإنتاج في يونيو.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بسبب دلائل على احتمال حل مشكلة تعطل الإمدادات عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.