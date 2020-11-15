تراند اليوم : أكثر الهواتف مبيعا في العالم بعد قفزة هواوي

طع عملاق الهواتف الذكية الصيني "هواوي" خطوة عملاقة جديدة في الربع المالي الثاني واحتل المركز الثاني في سباق كسر العظام بين أكبر الشركات مبيعا في العالم.

وقالت مؤسسة "آي إتش إس"، التي تعد مصدرا مهما للمعلومات والتوقعات العالمية في مختلف القطاعات، إن هواوي تفوقت على أبل وتقدمت للمركز الثاني بعد أن حققت مكاسب على الأرض في أوروبا، إلى جانب مكاسبها الجديدة في الصين.

وقال محلل السوق في شركة "آي إتش إس" غيريت شنيمان: "هواوي تنتج هواتف جديدة قيمة بمميزات حديثة.. وجهاز هواوي (بي 20 برو) هو أول هاتف ذكي يصدر بكاميرا ثلاثية ويهزم منافسيه في السوق".

وخلال الربع الثاني من العام الجاري، أي من أبريل إلى يونيو، نجحت هواوي في الاستحواذ على 15 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم، خلف سامسونغ الكورية، التي تستحوذ على 20 في المئة، وقبل أبل الأميركية، بحصة 12 في المئة، وفقا لأي إتش إس.

وأعلنت هواوي أن عوائدها من مجمل الأعمال (الهواتف الذكية ومعدات الاتصالات وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات) كانت جيدة، مشيرة إلى أنها ارتفعت إلى 47.97 مليار دولار.

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بالمقابل، أعلنت شركة أبل الأميركية نتائج فصلية فاقت تقديرات المحللين في البورصة الأميركية والتوقعات وجاءت الإيرادات في الربع الحالي أعلى من التوقعات مدفوعة بمبيعات لهواتف آيفون الأعلى سعرا وإيرادات من خدمات مثل أبل ستور وأبل ميوزيك وآيكلاود.

من ناحيتها، حققت سامسونغ الكورية الجنوبية زيادة بنسبة 5.7 في المئة في أرباح الربع الثاني من العام، وفقا لما أعلنته الثلاثاء، مشيرة إلى أن أرباحها التشغيلية في الربع الثاني بين أبريل ويونيو، بلغت 13.4 مليار دولار.