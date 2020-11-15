تراند اليوم : "سيف جديد" على رقاب مهاجري المتوسط

بات على المهاجرين عبر البحر المتوسط أخذ خطر جديد في الحسبان، بخلاف المخاطر المعروفة للهجرة غير الشرعية التي تنطلق معظم رحلاتها من ليبيا باتجاه الشواطئ الأوروبية.

فالرحلات التي عادة ما تضم المئات من الأفارقة الحالمين بحياة أفضل على الجانب الآخر من المتوسط، تبدأ بتعرضهم لابتزاز عصابات التهريب وتمر بأهوال على متن قوارب غير مؤهلة ومكتظة بالمهاجرين ومعرضة بسهولة للانقلاب في عرض البحر.

ويكشف الحادث عن بلوغ التشدد الإيطالي تجاه المهاجرين غير الشرعيين ذروته، إذ يأتي بعد قرار الحكومة الجديدة إغلاق الموانئ أمام سفن الإنقاذ خلال الأسابيع الماضية.

القانون الدولي

ويقضي القانون الدولي بأن المهاجرين، الذين يجري إنقاذهم من المياه الدولية، لا يمكن إعادتهم إلى مكان تكون حياتهم مهددة فيه، علما بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أقرا أن ليبيا ليست آمنة، لكن يبدو أن الالتزام بالقانون الدولي يحتاج أولا مرونة أكثر في تعامل الحكومات الأوروبية مع ملف الهجرة.

وحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، يعاني المهاجرون الأفارقة في نقاط انطلاقهم من تجاوزات خطيرة من عصابات التهريب، تتراوح بين الاعتقال والضرب والاستغلال والابتزاز، مما دفع سياسيين إيطاليين وأوروبيين ومنظمات غير حكومية لانتقاد روما بعد الواقعة الأخيرة.

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لكن يعتقد على نطاق واسع أن الهدف الرئيسي من المؤتمر إقناع السلطات الليبية ببذل المزيد من الجهد لوقف نزوح المهاجرين عبر المتوسط إلى إيطاليا، والتصرف بحزم أكبر مع عصابات التهريب.