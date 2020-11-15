تراند اليوم : الهند تغلق "ملجأ الاغتصاب"

أعلن مسؤولون في الهند، الأربعاء، أن السلطات الأمنية أغلقت ملجأ تديره جمعية خيرية في يونيو الماضي بعد إعلان عشرات الفتيات أنهن تعرضن للاغتصاب داخله.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم وحد، على إغلاق الشرطة في شرق الهند، ملجأ آخر لنساء فقيرات، وسط تقارير تفيد بأن 11 منهن أصبحن في عداد المفقودين.

ويقع الملجآن، وأحدهما مخصص للنساء والآخر للفتيات في سن 7 و17 عاما، في مدينة مظفر بور الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا خارج باتنا عاصمة ولاية بيهار.

وتعاني الهند من ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب الجنسي، مما دفع الحكومة الهندية إلى سن مجموعة من القوانين الرادعة والمغلظة، تصل إلى الاعدام شنقاً للمغتصب، لوضع حد لمثل هذه الجرائم.