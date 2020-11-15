تراند اليوم : الليرة التركية تهبط لأدنى مستوى في تاريخها

هبطت الليرة التركية، الأربعاء، إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار إثر تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أنقرة بسبب رفض إطلاق سراح قس أميركي محتجز لديها.

وبلغ سعر الدولار الأميركي اليوم 4.99 ليرة تركية

يأتي ذلك، في وقت قالت وسائل إعلام أميركية إن واشنطن تحضر لائحة من الأشخاص والكيانات التركية لفرض عقوبات عليها في حال استمرت أنقرة باحتجاز القس الأميركي أندرو برانسون.

ورفضت محكمة تركية، الثلاثاء، التماسا من برانسون للإفراج عنه من الإقامة الجبرية خلال محاكمته بتهم تربطها تركيا بالإرهاب.

وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

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ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حالة إدانته.

ويعتبر اعتقال القس برانسون أحد أبرز المواضيع العالقة، التي تدفع باتجاه توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن.