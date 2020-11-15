تراند اليوم : بيان بشأن أول أيام عيد الأضحى وكسوف الشمس

أصدر مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، بيانا حدد فيه أول أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى أن تحري الهلال سيكون يوم السبت 11 أغسطس، الذي سيشهد أيضا كسوفا جزيئا للشمس.

وقال المركز، في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، "ستتحرى بعض الدول الإسلامية هلال شهر ذي الحجة (عيد الأضحى) يوم السبت 11 أغسطس، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، في حين أنه سيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي..

وأكد مدير المركز، محمد عودة، على أن رغم "المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، فإن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي..".

وأشار إلى أنه "من غير المستبعد أن تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت على الرغم من عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية".

وأضاف أن الكسوف الجزئي سيشاهد "من شمال آسيا وشمال أوروبا وشمال شرق أميركا الشمالية"، على أن يبدأ في الساعة 8:59 صباحا بتوقيت غرينتش وسينتهي في الساعة 110:33 صباحا.

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وختم مدير مركز الفلك الدولي أن الكسوف لن "يكون مشاهدا من أي منطقة في العالم العربي"، على عكس ظاهرة الخسوف التي حدثت قبل أكثر من أسبوع وشوهدت في أكثر من دولة عربية.