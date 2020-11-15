تراند اليوم : تقارير يونانية عن "مؤامرة تركية" أشعلت الحرائق

تحدثت صحف يونانية عن "المؤامرة" وراء حرائق الغابات، التي اجتاحت، الأسبوع الماضي، منتجع ماتي الساحل (30 كيلومترا شرقي أثينا)، قائلة إن تركيا وراء هذا التخريب.

وذكرت صحيفة "إليثيرا أورا" اليومية، التي تتخذ من أثينا مقرا لها، الثلاثاء، أن "بعض الدوائر المقربة من الحكومة اليونانية تقول إن جواسيس أتراكا استخدموا تكنولوجيا روسية لإشعال حريق في منطقة ماتي، حيث يقيم 8 عسكريين أتراك".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "فراديني" اليونانية أن السلطات أجلت العسكريين الأتراك من قاعدة أجيوس أندرياس العسكرية، بالقرب من منطقة ماتي المتضررة.

أما صحيفة "ديلي كونترا نيوز" فقد زعمت أن الحرائق نتيجة "خطة منظمة لزعزعة استقرار اليونان"، بينما ألقت نظريات المؤامرة، التي أشارت إليها الصحف اليونانية الأخرى باللائمة على "القوى الأجنبية".

وبالتزامن مع هذه التقارير، قال وزير حماية المواطنين اليوناني، نيكوس توسكاس، إن هناك "مؤشرات قوية" على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات، الذي اندلع قرب أثينا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

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