قبل مغادرتها البيت الأبيض.. زوجة ترامب مضطرة لتنفيذ تقليد معروف

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي ستكون مضطرة لتنفيذ تقليد معروف للمرة الأخيرة داخل البيت الأبيض عقب خسارة زوجها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ممثل ميلانيا ترامب لموقع "تي إم زي" الأمريكي أن "سيدة أمريكا الأولى" تخطط لتزيين البيت الأبيض هذا العام من أجل احتفالات عيد الميلاد، وهو تقليد اعتادت كل "السيدات الأوائل" على فعله طوال عقود.

وكانت ستيفاني وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب كشفت في محادثة بينهما جرت في عام 2018 وقامت وولكوف بتسجيلها دون علم ترامب أن الأخيرة انتقدت قيامها بتزيين البيت الأبيض لأعياد الكريسماس. وفق سبوتنيك عربي

وقالت ميلانيا ترامب في التسجيل الصوتي المسرب: "من يأبه بتزيين البيت الأبيض للكريسماس، ولكني ملزمة على فعله، صحيح".

وكانت تقارير ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لميلانيا ترامب من أول ظهور علني لها بعد خسارة زوجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبدا عل وجهها تعبيرا قاتما، وربطت ذراعها بذراع جندي أمريكي بدلا من زوجها دونالد ترامب، وسط مزاعم بأنها ستطلقه بمجرد مغادرته البيت الأبيض.

وقبل ذلك أعلنت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى فوز المرشح للرئاسة جو بايدن، بينما أعلن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وأنه يعتزم الدفاع عن فوزه في المحكمة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، ترامب، رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتخب، بايدن، وأقام عدة دعاوى قضائية في بنسلفانيا وميتشيغان، كما دفع بنظريات حول التزوير الانتخابي في جورجيا ونيفادا، على الرغم من عدم تقديم دليل حقيقي حتى الآن.