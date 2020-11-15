تراند اليوم : بسمة بوسيل: ربنا يحفظلى زوجى وأولادى

غزة/ الخليج 365/

عادت العلاقة بين المطربة المغربية، بسمة بوسيل وزوجها تامر حسني إلى مسارها الصحيح بعد تراجع الاولى،عن قرارها بشأن الطلاق، بعد أن اعترفت أنها كانت مخطئة وأن كل إنسان يخطئ ويعود لمراجعة التفكير في حساباته.

ودونت بسمة بوسيل، تغريدة عبر حسابها في موقع "تويتر" كتبت فيها: "كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف انه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله فى حياته وقت ضيقته ".

وتابعت زوجة تامر حسني: "أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسى عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القتالة وبالأخير يحفظلى زوجى وأولادي".

كما ووجهت رسالة غامضة، عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي للشامين في خبر انفصالها جاء فيها : "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك، سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

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