تراند اليوم : بمشاركة السفارة الفلسطينية في القاهرة الأديبة إيمان الناطور توقع روايتها "هي وكورونا" في حفل مهيب

الأديبة إيمان الناطور توقع في القاهرة روايتها "هي وكورونا" في أمسية مميزة

غزة / علاء المشهراوي

كان مساء السبت مساءً مميزا من أمسيات مدينة القاهرة فقد دقت الساعة الخامسة مساء على أمسية ساحرة ضمت حفل توقيع للرواية التي باتت أكثر شهرة على الساحة العربية في الآونة الأخيرة؛ رواية "هي وكورونا" للأديبة الفلسطينية إيمان الناطور.

ورحبت الأديبة بالموجودين وبكل من شاركها الحفل وساهم في إنجاحه من قريب أو بعيد كما رحبت بالشاعرة القديرة ميرفت جابر التي استضافت الحفل.

وجرى الحفل بمشاركة السفارة الفلسطينية وبحضور شخصيات عربية ومصرية وازنة من سفراء ووزراء ومفكرين واعلاميين وكتاب مصريين وعرب.

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وقد تخلل الحفل كلمة لرئيس المركز القومي لعلماء فلسطين د. جمال أبو نحل كما ألقى كل من الاعلامي المصري الكبير د. أحمد رضوان والأستاذ الدكتور يسري عبد الجواد رئيس اتحاد المبدعين العرب كلمته، لينتهي الحفل بتكريم الكاتبة الناطور من قبل د. أيمن الرقب عن حركة التحرير الفلسطيني فتح بالقاهرة.

ومن المعروف أن الروائية "إيمان الناطور"هي روائية فلسطينية لمع اسمها مؤخراً في عالم الأدب بعد أن تألقت بخمسة إصدارات روائية ضخمة كان آخرها رواية "هي وكورونا" التي نالت صدى اعلامي واسع والتي صُنفت الكاتبة على إثرها ب"رائدة الرواية الفلسطينية"، وب"شمس الرواية الفلسطينية النسوية" من قبل كبار الكتاب ليلمع اسمها عالياً في عالم الأدب العربي.

وقد صنفت رواية "هي وكورونا" بالرواية الأولى عربياً التي تعمقت في الجائحة العالمية، بعد أن أشاد بها كبار الكتاب في الداخل والخارج عبر قراءات وتحليلات متعددة للرواية، ويذكر أن الرواية كان لها حفل توقيع سابق هز الوسط الثقافي في غزة، قبل أن تبدأ الرواية بتحقيق نسبة مبيعات عالية على مستوى مصر و الوطن العربي.

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