شاهد : بعد وصفها بـ "البيبي" .. جدل بين إليسا ونانسي عجرم !

أثار وصف الفنانة اللبنانية إليسا لنانسي عجرم بـ "البيبي" في آخر لقاء تليفزيوني لها عبر فضائية "mtv" الذي جاء احتفالا بمرور ٢٠ عاما على مسيرتها الفنية، جدلا بين جمهور الفنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبرت "نانسي" تصريحات "إليسا" تجاهلا لتاريخها ونجاحاتها الفنية وكتبت عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر":" ‏بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات".

وتابعت "نانسي" حديثها عبر تغريدة جديدة وقالت:"‏إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

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لترد بعدها إليسا في تغريدة أخرى بالقول: "‏يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة". وفق موقع البوابة





حيث قالت "إليسا" خلال اللقاء:" هيفاء وهبي الشكل الحلو وقدرت تكون ظاهرة، ونانسي عجرم البنت البيبي، وأنا لا أستطيع تصنيف نفسي، وبعدها كل واحدة أتخذت خطا، وفي وقت من الأوقات لم أنزعج عندما يضعونني مع أسماء ولكن كنت أحب أقول أنني لا أقدم شغل مثل أحد، أقدم ما يشبهني".