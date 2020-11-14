ظاهرة "رقصة الكواكب حول الشمس" تظهر هذا الأسبوع !

كشف علماء الفلك، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، عن ظاهرة فلكية أطلقوا عليها "رقصة الكواكب حول الشمس"، حيث سيتمكن البشر من رؤية 7 كواكب في السماء خلال أوقات مختلفة، هذا الأسبوع.

وسيكون كوكبا الزهرة وعطارد ساطعين بما يكفي لتصبح رؤيتهما ممكنة في الصباح، بينما سيكون من السهل رؤية المريخ والمشتري ونبتون وزحل في الليل. وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية

وقال عالم الفلك جو غوزمان، إنه عندما تغرب الشمس الليلة (السبت)، سيكون من الممكن رؤية المشتري وزحل، واصفا هذه الظاهرة بـ"رقصة الكواكب حول الشمس".

وأضاف: "إنها ظاهرة طبيعية وتحدث من حين لآخر. إنها ليست نادرة لكنها قليلة الحدوث. ستظل الكواكب على هذا الجانب من الشمس، لكن هذه الكواكب ستبدأ بالتفرق مرة أخرى قريبا"، داعيا الناس للجوء إلى التلسكوب لمشاهدة الكواكب بوضوح.

وقال غوزمان إن "مراقبي السماء" المبتدئين والهواة سيكونون قادرين على رؤية التفاصيل الخاصة بالكواكب من خلال التلسكوب، لافتا إلى أن حلقات كوكب زحل، المفضل لديه، ستكون واضحة، معتبرا أن الأمر "يستحق المشاهدة".