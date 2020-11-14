شاهد: معاناة فتاة مصرية عجز الطب عن علاجها وأرهقتها رسائل الموت

تعاني الفتاة المصرية سعاد صلاح من حالة مرضية نادرة لم يستطع الأطباء تشخيصها أو إيجاد علاج لها، بعد محاولات عدة للتخلص من الآلام الحادة التي تتعرض لها المريضة، فيما أرهقتها رسائل تظهر لها أنها ستموت.

وقال والد الفتاة سعاد التي يخرج الدم من عينها وفهما وأنفها نتيجة مرضها، إن ابنته كانت تعاني من ألم في جنبها، وبعد فحص أشعة وتحاليل، استقر أحد الأطباء على إجراء عملية على الزائدة، ولكن بعد أسبوع من العملية فوجئ بأن ابنته تعاني من نفس الأعراض.

ولفت خلال لقاء على قناة النهار المصرية إلى أنه عاد إلى الطبيب الذي أجرى العملية له وطلب منه تحاليل جديدة، ولكن تطورت حالة البنت وخرجت دماء من أنفها بغزارة.

وأشار: "ذهبت إلى طبيب، أجرى لها عملية كي للأنف لإيقاف الدم، ولكن خلال عملية الكي، خرجت الدماء من فمها، وبعد فترة خرج الدم من عينها، وبعدها الطبيب قال لي العلاج مش عندي"، مشددًا على أنه ذهب لأكثر من طبيب ولم يجد إجابة على ما يحدث.

وأوضح والد الفتاة إلى أنه توجه إلى مجموعة من المشايخ، ولكن كان الدم يتوقف ويعود مرة أخرى، مضيفًا: "قلت لابنتي علاجك عندي، وكتبت في ورقة الفاتحة والمعوذتين، وقلت لها ضعيها في السلسلة بصدرك".

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وأردف: "وفي يوم دخلت ابنتي الحمام، وتركت الحجاب في الخارج، وبعد خروجها، وجدت أن الورقة مكتوب عليها هتموتي".

وأضاف والد سعاد أن ابنته تعرضت لحادثة غريبة، قائلا: "كان عندي مصحف صغير وقلت لها خدي المصحف، والمصحف وقع منها ولما فتحت المصحف وجدت فيه أيضا هتموتي".

وتابع: "عندما كانت تغسل الأواني فوجئت بأنه اتكتب ليها على الحوض هتموتي"، مؤكدًا أن الأمر لم يقف على الدم فقط، موضحا أنه بعد فترة وجدوا دبابيس في يدها.