تراند اليوم : “على الرجال أن يخجلوا وعلى القمر أن يتوارى”.. علا الفارس تمتدح #عهد_التميمي وتشيد بشجاعتها

غزة/الخليج 365/

أشادت الإعلامية الأردنية علا الفارس بشجاعة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي وبسالتها في مقاومة الاحتلال، حيث مددت سلطات الاحتلال الاثنين الماضي، فترة اعتقال الطفلة الأسيرة هي ووالدتها إلى حين انتهاء التحقيق معهما، بعد أن قدمت نيابة الاحتلال، لائحة اتهام ضدهما.

ونشرت “الفارس” في تغريدة لها بـ”تويتر” رصدتها (المشرق ) أغنية أصدرتها شركة زين الأردنية، تحتفي فيها بالفتاة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي بصوت الفنانة تانيا، وعلقت عليها بقولها:” على الرجال أن يخجلوا ، وعلى القمر أن يتوارى..”.

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وتابعت ممتدحة الطفلة الأسيرة:”علينا ان ننحني لنقبل يدها ويد كل امرأة فلسطينية اليتيمة والأرملة.. الثكلى أم الشهيد والجريح والأسير.. من زين الى من حافظوا على العهد و الوعد “.

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