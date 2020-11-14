تراند اليوم : العثور على أنقاض دير بيزنطي قديم بالقرب من القدس

القدس/الخليج 365/

اكتشف علماء الآثار الإسرائيليون بالقرب من مدينة القدس أنقاضًا لدير بيزنطي قديم وكنيسة عمرها 1500 عام.

أفادت بذلك إدارة التراث الإسرائيلية. وجاء في بيان صدر عنها أن الحفريات التي جرت في منطقة تسمى بـ الشمش وتبعد عن القدس 30 كيلومترًا أسفرت عن هذا الاكتشاف.

وقال مدير البعثة الأثرية الإسرائيلية بنيامين ستروخان إن المقصود هو دير كبير وكنيسة مسيحية تعود إلى القرون الـ 5 - 7 الميلادية. وهناك فسيفساء ملونة بحالة جيدة. وأوضح أن المجمع الديني القديم واقع شمالي واد تاريخي شهد معركة داوود وجالوت.

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وحسب قول عالم الآثار الإسرائيلي فإن الرهبان غادروا هذا المجمع الديني والبنايات التابعة له في نهاية العصر البيزنطي.

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يذكر أن ما يزيد عن ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس والكليات الإسرائيلية شاركوا في الحفريات المذكورة.