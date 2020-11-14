تراند اليوم : باريس هيلتون مخطوبة وتستعين بحارس شخصي لحماية خاتم خطوبتها

أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون Paris Hilton أنها أصبحت مخطوبة رسميًّا لحبيبها الممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا Chris Zylka، الذي طلب يدها بعد علاقة بدأت منذ نحو أسبوعين.

وكانت النجمة البالغة من العمر 36 عامًا قد نشرت فيديو يوم أمس الثلاثاء 2 يناير 2018، يُظهر حبيبها بعد أن ركع على قدميه بطريقة رومانسية على الثلج، وطلب يدها للزواج.

ولم تفكر باريس لثوانٍ بالموضوع، بل على الفور ردت بـ "نعم" وانحنت وقبّلته وارتدت الخاتم بنفسها.

واستعانت عارضة الأزياء والمليارديرة الأمريكية باريس هيلتون، بحارس شخصي لحماية خاتم خطوبتها، والذي أهداه لها خطيبها الممثل وعارض الأزياء كريس زيلكا.

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ويرجع السر وراء تعيين باريس هيلتون (36 عاما) لحارس، من أجل حماية خاتم خطوبتها على مدار الساعة، هو بسبب سعره الثمين، المقدر بـ 2 ملايين دولار، وفقا لـ نشرة أخبار قناة "E!" الأمريكية.

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كما أن الخاتم يتمتع بحجم كبير، وهو 22 قيراط، ومن الماس، ومن تصميم مصمم مجوهرات المشاهير مايكل غرين.

وقالت باريس هيلتون عن خاتم خطوبتها الثمين، لمجلة "بيبول" الأمريكية: "الخاتم جميل جدا وبراق، وكنت أرتعش أثناء وضعه في يدي، فهو أجمل خاتم شاهدته في حياتي".