تراند اليوم : رجل ينجب طفلين قبل وبعد التحول جنسيا..كان يعيش كامرأة!!

ويسكونسن- الخليج 365:

أنجب رجل متحول جنسيا طفلا سليما، بعد 5 سنوات من حمله الأول عندما كان يعيش كامرأة.

ويُعتقد أن كاسي سوليفان، البالغ من العمر 30 عاما، من ولاية ويسكونسن الأمريكية، هو أول شخص في العالم ينجب طفلين (مرة كامرأة وأخرى كرجل).

ويوجد لدى سوليفان طفل واحد اسمه غرايسون (عمره 5 سنوات)، من "زوجه" السابق. ووُلد غرايسون بينما كان سوليفان يعيش كامرأة قبل تحوله جنسيا إلى رجل.

وخضع كاسي، وهو طالب في مجال الأعمال التجارية، للولادة القيصرية بعد 7 أيام قضاها في المخاض، حيث وُلد الطفل فينيكس من شريكه ستيفن (عمره 27 عاما)، بعد أن أخذ استراحة من الهرمونات الذكورية.

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وكانت الولادة بعد 4 سنوات من مرحلة تحول سوليفان إلى رجل. وقرر الزوجان عدم الكشف عن جنس الطفل المولود حديثا، حتى يبلغ من العمر ما يكفي لتقرير حياته الجنسية بنفسه.

ويقول سولفيان: "لحظة خروج الطفل وسماع صراخه، كانت لا توصف بالنسبة لي، إنه أمر لا يصدق. بعد 26 أسبوعا من المعاناة الصباحية و7 أيام في المخاض كانت هذه اللحظة جميلة".

وأوضح سوليفان أنه واجه الكثير من الصعوبات طوال حياته حول هويته، وتعرض للإيذاء منذ سن الرابعة. وكان يأمل أن تساعد تجربة حمله عندما كان امرأة، بتعزيز شعور الأنوثة لديه، ولكن دون نتيجة. وبعد 3 أشهر من ولادة غرايسون، خرج سوليفان كمتحول جنسيا، وانتهى زواجه وفقد الكثير من الأصدقاء وكذلك وظيفته، ولكن الأمر كان يستحق المجازفة بالنسبة له.

وقابل سوليفان شريك حياته الحالي ستيفن، في عام 2014، وبعد معاناة طويلة قرر الزوجان محاولة إنجاب طفل في عام 2016.