تراند اليوم : نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 ، تعد نتيجة معادلة كلية التجارة 2020 التي تتبع بالدبلومات الفنية من أكثر الأمور التي شغل بال الطلاب، وخاصًة أنها السبيل الوحيد لهؤلاء الطلاب في الإلحاق بالكليات بعد حقيقهم النجاح والتميز في الدبلوم الفني، وبالرغم من تأخر نتيجة المعادلة إلا أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أنه من حق الطلاب الذين أجروا اختبارات المعادلة أن يذهبوا إلى الجامعة وأن يحضروا حتى موعد إعلان النتيجة.

ولقد زاد قلق الطلاب بعد أن أنتشر خبر أن هذا العام سوف يتم إلغاء العدد الذي ريدة الجامعات من معادلة الدبلومات الفنية بسبب وباء كورونا، وذلك لتخفيض عدد الطلاب في الجامعة عن المعدل الطبيعي بعض الشيء، ولكن وزير التعليم العالي قام بالصريح بأن كل هذا الكلام مجرد شائعة ولا تمت إلى الواقع بصلة.

الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية التجارة بجميع الجامعات

الاستعلام عن نتيجة طلاب جامعة القاهرة http://mhealthf.cu.edu.eg/startdiplommahad.aspx.

جامعة الإسكندرية من هنا https://[email protected]/، أو من رقم 01063423042، 01224461669.

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جامعة طنطا من هنا https://[email protected]/.

جامعة حلوان من هنا http://www.helwan.edu.eg.

أما جامعة الزقازيق فيكون من خلال الهاتف من رقم 0128132015، 01128407741.

ولقد قام العديد من الجامعات بالتحول لهذا النظام الإلكتروني لتوفر الكثير من الوقت والجهد على الطلاب، كما أنها تحافظ على صحتهم من الازدحام والاختلاط الذي قد يحدث نتيجة استعلام عدد كبير من الطلاب في نفس اليوم عن نتيجتهم من خلال الكلية نفسها.