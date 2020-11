تراند اليوم : حفلات راس السنه 2020 في الاردن

جدول حفلات راس السنة 2020 الاردن، تهل علينا سنة ميلادية جديدة وتحمل معها الكثير من المفاجأة والاحتفالات في ذلك اليوم، والذي ستنطلق العديد من الحفلات للاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة 2020 في المملكة الأردنية وفي الدول العربية الأخرى، حيث سيقوم جميع الفنانين المتواجدون في عالم الفن الغنائي بإحياء حفلات راس السنة الميلادية في المملكة الأردنية الهاشمية وبعض منهم سيتوجه لدول أخرى تم طلبهم فيها من أجل الاحتفال برأس السنة، حيث تعد مثل هذه الاحتفالات في نفوس الشعوب شيء بمنتهى الجمال؛ لأنه يخرجهم من النكد والكبت الواقع عليهم طوال السنة المنقضية.

جدول حفلات راس السنة 2020 الأردن

تم طرح جدول للحفلات التي ستقام في المملكة الأردنية وعاصمتها عمان وذلك للاحتفال بقدوم السنة الميلادية الجديدة، والتي لها صدى كبير حول العالم وفي الدول الأجنبية التي تحتفل أيضا بطرقها الخاصة بهذه السنة، وفيما يلي جدول حفلات الفانين في الأردن:

نبدأ بأول حفلة للفنان سيف نبيل والذي سيقيم احتفاله في فندق لو رويال في العاصمة عمان في تاريخ 31.12.2019.

ثانيا الفنان راغب علامة والذي سيحي حفله في مدينة عمان وذلك في فندق جراند حياة في تاريخ 31.12.2019

ثالثا الفنان حسين السلمان والذي سيقدم حفلا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة في عمان في فندق لو رويال في تاريخ 30.12.2019

رابعا الفنان فارس كرم و الفنانة مريم فارس يتواجدون في فندق شيراتون المتواجد في عمان لإحياء رأس السنة الميلادية في تاريخ 31.12.2019

مظاهر الاحتفال برأس السنة في الاردن

يوجد في المملكة الهاشمية العديد من مظاهر الاحتفال التي يقوم فيها أبناء الوطن او الحكومة الأردنية، ومن هذه المظاهر ما يأتي:

تزين المناطة السياحية والتاريخية بزينة راس السنة، مثل: شجرة رأس السنة وإشعال الأضواء والمصابيح البهية.

ارسال عبارات وكلمات التهنئة لجميع أبناء المملكة الهاشمية لبعضهم البعض ولعائلاتهم.

يخرج الجميع على الميادين العامة والمتنزهات برفقة الأصدقاء أو الأقارب من اجل الاحتفال برأس السنة.

وضع صور الملك عبد الله في الطرقات والأماكن العامة مزينة بزينة رأس السنة الميلادية.

تكثر السفريات من وإلى المملكة الأردنية وذلك لزيارة الأقارب والأصدقاء والجيران.

إلقاء الألعاب النارية في السماء والتي تعطى خبرا ان السنة الجديدة قد دخلت وذلك الساعة الثانية عشر ليلا.

أسعار حفلات راس السنة 2020 الاردن

يوجد لكل حفلة في الأردن وعاصمتها عمان أسعار خاصة بها على حسب الفنان الذي سيحي الحفل الغنائي، وذلك كما يلي حيث سنعرض كل فنان وقيمة سعر التذكرة لحضور الناس الحفل:

الفنان راغب علامة، فندق جراند حياة:

الأسعار:

VVIP : 495$ per person

VIP : 425$ per person

class A : 355$ per person

class B : 285$ per person

الفنان سيف نبيل، فندق لو رويال:

الأسعار:

VIP : 320$ per person

class A : 250$ per person

class B : 180$ per person

الفنان فارس كرم والفنانة مريم فارس، فندق الشيراتون:

الأسعار:

VIP : 495$ per person

class A : 354$ per person

class B : 283$ per person

حيث يكثر المتواجدون في المملكة الأردنية من اجل الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، والتي يتوافدون إليها الاردنيين من كافة بقاع الأرض، ومنهم من يقيم فيها لحين انتهاء احتفالات رأس السنة الميلادية في الأردن، كما ويحتفل الأردنيين بهذه السنة بالألعاب النارية والضحك والسعادة التي تملئ قلوبهم ونفوسهم.