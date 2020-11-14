تراند اليوم : تفسير حلم الكلاب أثناء النوم 2020

الكلاب بطبيعتها منبُوذة بعضَ الشئ في الحَياة وفي الأحلام، لذلك من يرى الكلب في المنام يسعى للبحث عن تفسير هذا الحلم؛ نظرًا لأنّه يرتبط دومًا بسوء قوي أو خفيف، فالحلم بالكلاب أمر غير مُحبّب في تأويله عند العديد من المُفسِّرين، فالكلب في المنام في كثير من الأحيان يُمثّل الإنسان السفيه والعاصي والعدو الضعيف، هذا ومن المهمّ دومًا معرفة الأحداث التي حصلت في الحلم لمعرفة تأويله الصحيح الكامل، وسوف نشرح لكم تفسير حلم الكلاب.

الأحلام عالم مليء بالكثِير من الغُموض وتفسيرات الأحلام ليست دقيقة دومًا، لهذا من المُهم عدم قص الرؤية دومًا إلّا لمُتخصّص، أمّا تفسير رؤية الكلب في الأحلام فهو يحمل الكثير من الدّلالات، وهي:

الكلب في المنام في الكثير من الأحيان يُمثِّل الإنسان السفيه والعاصي، فإن كان يَنبح فهو بغيض جدًا، والعدو الضعيف.

من رأى ان كلبا آذاه كالعض او الجرح فإن صاحب الرؤيا سيتعرض للإيذاء من اعداءه.

ومن رأى في المنام ان كلبا قد اتلف ثيابه ومزقها فان هناك اعداء له يغتابوه ويصيبوا عرضه بالغيبة.

وانثى الكلب اذا جاءت في المنام فهي تمثل المرأة الساقطة ومن قوم اراذل.

والكلب الصغير او الجرو فهو ابن محبوب من الجميع ان كان لونه ابيض، وان كان اسود فالعكس.

من رأى الكلب من فصيلة السلوقي فإنه سيأتيه خير ونصرة مغالبا من السلطان.

من رأى في منامه انه يمازح كلبا او كلابا صينية دل ذلك انه سيخالط اناس ليسوا بمسلمين.

ومن رأى في المنام انه يمشي مع كلب او يرافقه وهو مطمئن له دل لك انه سيصاحب رجل بسيط ويصبح يحبه بشدة.

ومن رأى الكلب يؤذيه ويعضه دل ذلك انه سيصاب بمصيبة كبيرة من صديق.

واذا رأى الرجل في منامه انه يرسل الكلاب ليصطاد بها فإنه سيبلغ مراده.

ومن رأى انه يهلك ويبيد الكلاب في المنام فانه سينتصر على عدوه.

من رأى مجموعة من الكلاب تعود الى المدينة بعد رحلة من الصيد ذهب الخوف والفزع.

اذا رأى الكلاب مريضة دل ذلك على مرض صاحب الرؤية.

ومن رأى الكلاب تنبح عليه دل على ان هناك غدر وخيانة تصيب الرجل.

ومن رأى انه تحول لكلب دل على ان الله قد يسره لتعلم علما ينفعه فتكبر عليه فلم ينفعه به الله.

وان رأى الرجل في المنام ان كلبا ينبح عليه فإن عدو ماكر غادر يمكر به ويذكره بالسوء.

من استند على الكلب في المنام فإن ذلك يدل على انه سينتصر بالكلب.

ورؤية الكلب تدل على اناس من اهل الدنيا اما كلاب الصيد تدل على الخير.

تفسير حلم الكلاب السوداء

دومًا اللون الأسود في الأحلام هُو مثال الشر والكآبة؛ لذلك اختلاط الشر بالشر يُولّد شرًا كبيرًا ورؤية الكلاب السّوداء في المنام هو أمر خطِير ويحمِل الكثير من التفسيرات التي يجبُ الحذر في التعامُل معها ويُفضل عدم سرد مثل هذه الأحلام، نظرًا لما تحمله من شر.

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(ومن رأى) كلباً مزق ثيابه فإن سفيهاً يغتابه، وأن لم يسمع نبحه فإنه عدو يترك عداوته، بشيء يسير والكلبة امرأة دنيئة، من قوم سوء معاندين وجرو الكلب ولد محبوب فإن كان أبيض فهو مؤمن، وإن كان أسود فإنه يسود أهل بيته وقيل جرو الكلب لقيط رجل سفيه يربيه والكلب الكلب رجل سفيه، وكلب الراعي فائدة تصير إليه من ملك، والكلب الأهلي عدو ظالم والكلب السلوقي، من رآه صلح للسلطان وولي سلطاناً وصار إليه فضل يستغني به عن غيره، والسلوقي رجل ظهر ينصر على الأعداء، لكنه دنيء بلا مروة والكلب الصيني من رآه فإنه يخالط قوماً من العجم ليس هم من أهل الإسلام.

(ومن رأى) أنه أخذ كلباً فإنه يصاحب رجلاً من الخدم ويحبه حباً شديداً ومن رأى أنه عضه كلب فإنه ينال مصيبة وأذى وشدة من جهة صديق أو خادم وإن رأى أنه يصيد بالكلاب فإنه ينال أمنيته ويبلغ شهوته، وإن رأى أنه يقتل الكلاب فإنه يظفر بعدوه.

وإذا رأى الإنسان أن كلاب الصيد خارجة إلى الصيد فإنها خير لجميع الناس ويدل على فعل يفعله الإنسان، وحركة وإن رآها راجعة من الصيد فإنها تدل على ذهاب الفزع وعلى بطالة وإن رآها داخلة إلى المدينة فإنها تدل على بطالة والكلاب التي تحفظ المنزل تدل على حفظ امرأة الرجل ومتاعه وإذا رآها عليلة فإنها تدل على مرض وخسران وذهاب بعض المتاع.

وإن رآها كلبة نباحة فإنها تدل على مضرة تكون من أناس سوء وعلى خديعة منهم والكلب يدل على الحمى بسبب الكوكب الذي يسمى الكلب وهو الشعري اليمانية التي هي علة الحميات وكل أجناس الكلاب تدل على قوم أذلة والكلاب التي تتخذ للعب والمهارشة تدل على عيس مع فرج ولذة وإذا عرض لها في المنام عارض رديء دلت على حزن وذهاب لذة العيش والكلبة المائية تدل على عمل لا يتم ورجاء كاذب.

تفسير حلم الكلاب تطاردني

مُطاردة الكلاب في الحلم هي شرّ بحد ذاته، لذا وجَب الإنتباه لمَثل هذه الأحلام وعدم سردها لأي إنسان إلّا لمفسرين من أجل تفسيرها بالشكل المُناسب والصحيح.

ومن رأى كلباً عضه نال ضرراً من عدوه.

ومن رأى كلباً مزق ثيابه فإن سفيهاً يغتابه.

وإن لم يسمع نباحه فإنه عدو والكلبة امرأة دنيئة.

وجرو الكلب ولد محبوب، فإن كان أبيض فهو مؤمن.

وإن كان أسود فإنه يسود أهل بيته.

وقيل: جرو الكلب لقيط يربيه رجل سفيه.

وكلب الراعي فائدة والكلب الأهلي عدو ظالم والكلب السلوقي يدل على صلاحية الرائي للسلطنة والكلب الصيني يدل على أن الرائي يخالط الأعاجم.

ومن رأى أنه أخذ كلباً فإنه يصاحب رجلاً من الخدم.

وإن رأى أن كلباً عضه نال مصيبة وأذى وشدة من صديق أو خادم.

وإن رأى أنه يصيد بالكلاب فينال أمنيته وإن رأى أنه يقتل الكلاب فإنه يظفر بعدوه.

وكلاب الصيد خير لجميع الناس، وإن رآها راجعة من الصيد فإنها تدل على ذهاب الفزع وعلى بطالة.

وإن رأى كلبة نباحة فتدل على مضرة والكلب يدل على الحمى بسبب الكوكب الذي يسمى الكلب وهو الشعرى اليمانية التي هي علة الحميات وكل أجناس الكلاب تدل على قوم أذلاء.