تراند اليوم : اسماء المقبولين في مجلس القضاء الاعلى

اسماء المقبولين في مجلس القضاء الاعلى ،ويستمر مجلس القضاء الأعلى في تلقى طلبات جميع المواطنين الراغبين في الالتحاق بوظائف وتعيينات مجلس القضاء الآعلى العراقي 2019 والتي لا تتعدى 553 وظيفة، وأضاف أ من يتوفر به جميع الشروط المطلوبة التوجه إلى رابط استمارة مجلس القضاء الأعلى 2019 ويستطيع تعبئة البيانات خلال الفترة المحددة من 17 نوفمبر وحتى يوم 8 ديسمبر، وذلك خلال مواعيد الدوام الرسمية والتي تبدأ من السابعة مساءا وحتى الثانية ظهرا.





استمارة تعيينات مجلس الفضاء الأعلى 2019

نسرد عبر سطور المقال جميع الشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى العراقي 2019 والمستمسكات المطلوبة والتي يجب توافرها في ملف التقديم، ويشير مجلس القضاء الأعلى أنه حينما ينتهي التقديم سيتم فحض جميع الطلبات، وعلى الفور سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين بمجلس القضاء الأعلى ويتعرف جميع المتقدمين على نتائج مجلس القضاء الأعلى 2019.





اقرأ أيضاً

تعيينات مجلس القضاء الأعلى 2019

اشتملت تعيينات مجلس القضاء الأغلى على الكثير من التخصصات والمؤهلات المطلوبة، والتي تتضمن البكالوريوس والدبلوم والإعدادية ” بكالوريوس هندسة مدني – هندسة معماري – هندسة كهرباء – إدارة أعمال وقانون – وفني تقني دبلوم وإعدادية علمي وأدبي وتجارة وغيرها من المؤهلات المطلوبة.

رابط تعيينات مجلس القضاء الأعلى 2019.

الشروط المطلوبة مجلس القضاء 2019

يجب أن يجلو صحيفة المتقدم من أي شبه جنائية.

ويجب أن يجلو من أي أمراض عقلية أو أمراض معدية.

يجب أن يتقن اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسوب.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 35 عاما.

الاسماء من هنا