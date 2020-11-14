تراند اليوم : موعد شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى 2020

دبي - الخليج 365

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إنه يتوقع أن يولد هلال شهر رمضان يوم 23 أبريل 2020، مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات.

وأوضح الجروان، أن "ظروف الرؤية البصرية ستتحسن بحيث تكون فرصة رصده قائمة يوم الخميس، ويختفي بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة، ليصبح يوم الجمعة الرابع والعشرون من أبريل 2020، غرة شهر رمضان المبارك".

وأضاف الجروان: "هلال شهر شوال سيولد يوم الجمعة الـ22 من مايو 2020، بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد غرة الشهر الكريم".

أما عن عيد الأضحي، قال الجروان: "أن هلال شهر ذي الحجة فيولد يوم الاثنين المصادف 20 يوليو 2020 الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، غرة الشهر، على أن يصبح الجمعة، 31 يوليو 2020، عيد الأضحى المبارك"، وفقا للحسابات الفلكية.

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