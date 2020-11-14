تراند اليوم : أكلات شعبية في الشتاء.. في كل بيت.. اقض فصلاً ساخناً لذيذاً

أكلات شعبية في الشتاء.. في كل بيت.. اقض فصلاً ساخناً لذيذاً

غزة / الخليج 365

فصل الشتاء له خصوصيته فيما يتعلق بالطعام، حيث تنتشر بعض الماكولات الشعبية التي يتم استهلاكها بسبب درجات الحرارة المنخفضة. هذه بعض المأكولات المستهلكة في بلاد الشام. ما هي الأطباق التي تقبلون عليها في فصل الشتاء في بلدانكم؟

1- شوربة العدس

تعتبر شوربة العدس من أشهر الأكلات في بلاد الشام. وكما يشير الإسم أهم صنف فيها هو العدس ولكنها قد تحتوي على خضروات مختلفة.

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2- المسخن

أكلة فلسطينية تصنع من الدجاج والبصل وزيت الزيتون وخبز “الطابون” بالإضافة إلى “السماق”. تحتوي على أغلب العناصر التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.

3- الكشك

هي أكلة معروفة في بلاد الشام بالإضافة إلى مصر والعراق. يتكون الكشك من؛ دشيش القمح، واللبن الحامض. يعطي حرارة لجسم الإنسان، ويشعره بالشبع لفترة طويلة.

4- الفريكة

تطبخ الفريكة، حبوب قمح خضراء، بوصفة بسيطة. وهي من الأكلات الشعبية المنتشرة في فصل الشتاء، كما يمكن أن يصنع منها شوربة.

5- الخبيزة

الخبيزة منشرة جدا في فصل الشتاء، لأنها سهلة و يعتقد أن لها فوائد طبية كمعالجة نزلات البرد.

6- المجدرة

أكلة شتوية سهلة التحضير؛ تصنع من الأرز وحبوب العدس الخاصة بها “تختلف عن حبوب العدس لشوربة العدس” ويضاف إليها البصل المقلي.

7- الكراوية

الكراوية من الحلويات التقليدية في فصل الشتاء. تقدم في مناسبة الولادة في بلاد الشام، سريعة التحضير.

8- السحلب

هو مشروب ساخن لأيام الشتاء الباردة و له قيمة غذائية عالية، هو مسحوق أبيض يشبه الطحين سهل التحضير ، ويتم تزينة بالمكسرات والقرفة، وتشتهر به مصر ودول بلاد الشام.