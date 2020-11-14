تراند اليوم : توقعات الابراج 2020 ليلي عبد اللطيف .. توقعات الابراج 2020 لليلي عبد اللطيف

توقعات الابراج لليلي عبد اللطيف 2020 ، الأن جديد توقعات الابراج 2020 ليلي عبد اللطيف ،وتعتبر الفلكية ليلى عبد اللطيف احد اشهر علماء الفلك الذين يحظون باهتمام كبير من قبل العديد من الناس حول العالم، كونهتا تهتم بسرد الكثير من التوقاعات والتنبئات الفلكية الخاصة بالدول والابراج بشكل عام، بينما نسرد لكم في الجمهور التالي اهم توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2020، حيث مع بداية العام الجديد 2020 يبحث الكثير من الاشخاص عن اهم التوقعات التي سوف تطرئ عليهم في المستقبل، بينما تتوقع الفلكية ليلى عبد اللطيف كافة التوقعات التي سوف تطرئ على الدول وبعض من المشاهير سواء السياسيون منهم او الفنانين، بالتالي سننشر لكم في التقرير التالي اهم توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2020.

من هي الفلكية ليلى عبد اللطيف

ان الفلكية ليلى عبد اللطيف احد اهم واشهر العلماء المتخصصون في التوقاعات الفلكية ولها باع كبير في توقعات الابراج، وهي لا تتنبئ بالمستقبل، وانما لها القدرة على التمعن بما يمكن حدوثة في المستقبل، ولا تؤمن بالامور التي يذكرها الدجالين والعرافة مثل قراءة الفنجان وغيرها من امور الدجل والشعوزة، ولقد اشتهرت بشكل تدريجي بين كبار السياسيين والفنانين، وهي اكبر افراد عائلتها، ويذكر ان والدها الشيخ محمد احد اشهر المفتيين في جمهورية مصر العربية، وهي من موالديد مدينة بيروت العاصمة اللبنانية.

اقرأ أيضاً

توقعات الابراج ليلى عبد اللطيف 2020

إنّ ليلى عبد اللطيف مِن مَواليد العاصمة الّلبنانية بيروت، وهي تتمتع بقُدرتِها على علاج النّاس بِقراءَة القُرآن، و مُفتِي الأزهَر الشّيخ مُحمد والدُها وهو مصري الجنسية، وتُعرف ليلى عبد اللطيف بأنّها مِن أشهَر عُلماء الفلك و الأبراج فى العالم العربى.

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الحمل 2020

تواصل أورانوس لتحريك وعاء بالنسبة لك في عام 2020، عزيزي الحمل، ولكن خصوصََا لأولئك الذين ولدوا حتى 25 مارس – 2 أبريل، الذي يتلقى أحد بالتزامن. هذا هو الوقت للإفراج عن المرفقات التي يتم يمنعك من التحرك إلى الأمام.

مراقبة السلوك المتمرد، ولكن لا تجعل التغييرات التي تنقل لكم إلى الأمام، قُيود الماضي، ونَحو أكثر واقِعيّة “أنت”، وقد ترك زحل معارضتها لبرج الحمل، وهذا يستغرق بعض الضغط المباشر مِن حَياتِكُم، انتقلت كوكب المشتري في علاقة منسجمة مع برجك في النصف الأول من العام، وتساعد على فتح خطوط الاتصال في حياتك، في النصف الثاني من عام 2020، على الرغم من أن المشتري سوف نقف برجك، وهذا الكوكب من وفرة ومع ذلك إطعام تتحلون به من الأمن والاستقرار، وسوف تجد العديد من الحمل هذا العبور المريح، وخاصة في ضوء كل التغييرات التي قد تحدث في حياتك يعيش، سوف تكون هناك أوقات عندما ستحتاج لإبطاء نفسك إلى أسفل واختيار المعارك بحكمة، خاصة في مايو وأكتوبر ونوفمبر، الكواكب الوزن الثقيل هي التي تؤثر بشكل مباشر على قطاعات الرسم البياني الخاص بك الذي يحكم كيفية التي ينظر بها العالم لكم، مهنيا وشخصيََا، يمكنك الاستمرار في التحرك بعيدََا عن مسارات الخاطئة التي لم تعد تخدم لك جيدََا، أو تحويلها إلى مؤسسات أكثر ملاءمة، عمومََا، ومع ذلك، لديك الكثير من الفرص هذا العام لتجد الراحة في المنزل أو مع الأسرة، فِي الواقع.

وهذا هو العام الذي المفتاح الرئيسي للنجاح هو التعلم عندما حان الوقت لإبطاء، الاندفاع، في حين أنّها سِمَة تَوقِيع الحمل، يجب ترويضه إلى حدِِّ مَا في عام 2020، والتخطيط بعناية أكبر لمستقبلك مهم، خاصة مع المالية على الجانب أصغر حجما (قد يكون هناك دعما أقل من الآخرين، على سبيل المثال)، حفظ قدر الإمكان، طاقة جيدة معك للتعامل مع الديون، من غير المرجح أن تتصدر عناوين الصحف بالنسبة لك هذا العام (2020 من المرجح أن يكون عام التغيير في هذه الدائرة) الحب والرومانسية، والرغبة في الانتقال إلى منزل أكبر أو لخلق الوهم من مساحة أكبر من خلال القضاء على فوضى قوية في في النصف الثاني من العام، إذا تسمح الظروف، يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لإطلاق مشاريع جديدة أو حتى عمل تجاري، ان الكثير منكم يفضل عدم السفر في عام 2020، العلاقات مع الأشقاء والجيران وربما يمكن تحفيز وحتى الشفاء، وأنشطة قريبة من المنزل (وأو في المنزل) هي جذابة جدا الآن.

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الثور 2020

عام 2020، بالنسبة للجزء الاكبر، وينبغي أن تكون فترة استقرار بالنسبة لك، يا عَزيزي الثور، وبالنسبة للبعض، في الوقت بتواضع، من يونيو 2013 الى يونيو عام 2014، يَتمتّع الثور لذلك، فترة توسعية وفيرة لا سيّما حين سافر كوكب المشتري من خلال برجك، في عام 2020، زحل يسأل الثور لحلج منصبه بعد فترة من بعض التجاوزات، وخاصة إذا كان الأنا المتضخمة أو توقعات عالية جدََا كانوا متورطين، الآن حان الوقت لدراسة الواقع وعملية النضج، لحسن الحظ، العديد من تشهد أيضََا دعم الكواكب في نفس الوقت، من بلوتو ونبتون، تشيرون، ومن يونيو إلى ديسمبر، زحل معارض بُرجك سيجلب بعض التحديات، ولكن عمومََا، كنت في حالة جيدة هذا العام، انها ليست خاصة معروفة حول الثور، ولكنها تأخذ حياتهم الاجتماعية إلى القلب علاقاتها ليس فقط مع شريك وثيق، ولكن أيضََا مع الأشقاء والجيران والأصدقاء، 2020 هو عام لإثراء كل هذه العلاقات، حتى لو كان بعض “التقليم” قد يكون في النظام، في حين يمكن للشراكات يطالب المزيد من الوقت والطاقة، أو نهجََا أكثر جدية، وأنت مع ذلك بناء تتحلون به من المجتمع والانتماء لهذا العام، شريك أو الأخ أو الأخت قَد تُساعِدك عَلى تحقيق حلم طويل الأجل، والأعمال التجارية، أو مشروع، سوف تحتاج إلى اتّخاذ جيدة.

ونظرة فاحصة على المكان الذي تقف فيه في علاقات شخصية وثيقة الخاص بك، وكذلك من حيث مسار حياتك، سوف تكون هناك أوقات عندما تشعر أن الآخرين ليسوا كما متعاطف نحوك مما هي عليه عادة، حان الوقت لتقييم ما والذي هو أكثر أهمية وجديرة بالاهتمام لك، مع قبولك أنه في هذا الوقت في حياتك، والامور قد تتحرك بسرعة أبطأ، يمكنك جعل الكثير من التقدم، انها فقط عندما كنت تدفع من الصعب جدا وسريعة جدا، التي واجهت مقاومة جدية هذا العام، هذه الفترة في حياتك هو الوقت المناسب لبناء أساس متين، نفهم أن الاعتدال في هذه المرحلة من حياتك ضروري للنمو الروحي الخاص بك وجسدك المادي كذلك، البعض منكم سيتم تقديم التزامات كبيرة هذا العام، والبعض الآخر قد تنتهي علاقة طويلة الأجل – سوف تعتمد إلى حد كبير جدا على مدى قوة أي علاقة القائمة هي، المالية تبحث لطيف جدا هذا العام، طالما أنك معتدل مع الانفاق الخاص بك، الصداقات هي الملونة، المزيد من الاتصال يوما بعد يوم مع الأهل والأصدقاء، وحتى القوانين، يمكن أن يكون الشفاء وممتعة،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الجوزاء 2020

تواصل جوبيتر للتحرك من خلال برجك حتى يونيو، عزيزي الجوزاء، وإذا لم تكن قد استفادت من هذه الدورة المفيدة بعد، حركة كوكب المشتري مباشرة من فبراير إلى حزيران ستكون كبيرة من الوقت للقيام بذلك، ولكن عن بدايات جديدة إيجابية، وتحول صفحة جديدة، والتعبير عن نفسك دون اعتذار، تفخر به من أنت، وهذا أيضا هو الوقت المناسب لجذب شريك، أو تعزيز شراكة القائمة، إلى جانب وضع نفسك “هناك” والتعبير عن نفسك بكل ثقة، واحدة من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام به لنفسك في عام 2013 هو لضبط العمل، والصحة، والروتين اليومي الخاص بك، كنت في حاجة إلى المزيد من هيكل عندما يتعلق الأمر هذه الأشياء، وعلى الرغم من أنها تنطوي على الجهد والمثابرة، وعليك أن تشكر نفسك لفعل ذلك، سوف يكون الانتظام تمكين، ودفع المزيد من الاهتمام لمواعيد وتفاصيل، وسوف تساعد قواعد مرتبة عقلك الخاصة والعواطف بحيث تشعر أنك أكثر حرية التمتع نفسك عندما يدعو السرور، والتي من المرجح أن تفعل في كثير من الأحيان! في النصف الثاني من العام يجلب الحاجة أقوى لتشعر الجذور، آمنة، ومريحة، إذا كنت قد لعبت بطاقات الحق الخاص بك، رفع، مكافأة، هدية كبيرة، أو زيادة بعض المواد الأخرى يمكن أن تأتي إلى حياتك، حتى لو المنافع المادية ليست واضحة خلال عبور كوكب المشتري في البيت الثاني الشمسي الخاص بك (من أواخر شهر يونيو 2020 إلى يوليو 2020).

يمكن أن يكون الوقت من التساهل والوفرة، حان وقت كبير للبناء على المشاريع والشركات القائمة، في شهر أغسطس، ومع ذلك، قد تحتاج إلى التعامل مع واقع الديون، وفقدان بعض شكل من أشكال الدعم، أو بعض الصراعات على السلطة على المال أو الممتلكات، يمكن أن يكون هناك بعض التباطؤ في العمل أو العمل هذا العام، من المرجح أن تتمحور حول فترات الوراء عطارد، ولكن التغييرات التي تبذلونها وضعك في موقف عظيم للمستقبل، والنمو على المدى الطويل، سيتم الجوزاء بدأت العديد من شركات أو من هذا العام من شأنها أن تستفيد منها لسنوات قادمة في الازدياد، وهذا لن يتحقق دون العمل الجاد والمثابرة، ولكن هل من المحتمل أن تتمتع هذه العملية أكثر إذا كنت تعمل على تلك الأشياء التي يهم حقا في الأمد البعيد، علاقات الحب تبدو قوية هذا العام، بينما في نواح كثيرة وهذا هو “لي” في العام، “نحن” جزء من المرجح أن تعمل بشكل سلس جدا، ومع ذلك، قد يتم اختبار واحد أو أكثر من الصداقات هذا العام، مع تغيير القيم وعدم وجود دعم قضايا أكبر، 2020 يحتمل ممتازة لوضع هذه العادة السيئة وراء لكم، ومن المرجح أن تحسين الصحة نتيجة لذلك،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج السرطان 2020

في حين أن هناك بعض الصراعات الجارية لتسوية في عام 2020، عموما، هو استقرار، العام إيجابية بالنسبة لك، سرطان العزيز، حتى يونيو، تواصل جوبيتر للتحرك من خلال البيت الثاني عشر الشمسي الخاص بك، ويمكنك دفع المزيد من الاهتمام لحياتك الروحية فضلا عن حاجتك للخصوصية، يمكنك أن تكون داعمة خاصة للآخرين خلال هذه الفترة، وأحيانا إلى حد مدقع، في بعض الأحيان كذلك، من الممكن أن تشعر الهروب إلى العالم الصغير الخاص بك الخاص، حيثُ يبدو أكثر أمانََا وأكثَر سعادة، في الشعور العام، مع كوكب المشتري في القطاع خصوصيتك، كنت لا تشعر خَاصّة مُجهّزة لإجراء تغييرات كبيرة أو الخيارات، بحلول يونيو، كنت على استعداد لطلب ما يستحقّون، هذا هو عندما يبدأ كوكب المشتَري عبور لمدة عام للإشارة الخاصة بك، في أغسطس خاصة، وهذا يمكن أن يسبب بَعض الاحتكاك، ربما لأن الآخرين، وخاصة الشركاء والأصدقاء المقربين، وكذلك الأسرة، وقد اعتادوا على الخاص “وضع منخفض” والدعم الذي أعطيت لهم عدة شروط، لكن، عُمومََا، هَذا هُو عبور الإيجابي الذي كنت قادما إلى بنفسك، واكتشاف حاجتك للتعبير عن نفسك، وبالاعتماد على مخازن الداخلية الثقة، الحرية هي شيء كنت تسعى، ولكن كن حذرََا من تكاليف الحرية عندما يكون السعي دون الاهتمام اللازم للمسؤوليات، هذه هي فَترة جيدة للاهتمام لياقته البدنية والصحية الروتينية، وكن أكثر وعيََا لكيفية هذه تؤثر بشكلِِ إيجابي على الطاقة وثقتك بنفسك.

قد يكون العمل مُتاحََا خُصوصََا لك في هَذا الوقت، وكُنت تَمِيل إلى تَحمّل المسؤولية بدلا من الاختباء من مسؤولياته، ومن المرجح أن يكون معقدََا، والبدء للمطالبة أكثر قليلََا من ذلك الحب، قد يكون التعامل مع الشخصيات الصعبة، وإذا كنت واحدة، قد تشعر نقص، ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين مِنكُم، فرومانسيّة الاستقرار والانتقال إلى مُستوى جَدِيد، بالنّسبة لأولئك مع الأطفال، والحَاجة إلى المزيد من البنية بشكل واضح، خاصة مع الطفل الأول الذي قد يمر بعض آلام النّمو، تواصل المهنية لتكون نوعا من الورقة الرابحة بالنسبة لك، إما أنك تتحرك نحو تَحدِيد مَع مسار جديد، أو يتم إدخال بعض التغييرات عليكم، يجبرك على إعادة التفكير في الأشياء، وحتى مع ذلك، تشعر أنك ناجح، وخاصة في النصف الثاني من العام، وجهتّم بروح إيجابية في العديد من مَجالات الحياة، بما في ذلك المهنية، 2020 هُو حول ازدهار ويطالب أكثر قليلا من حياتك، وأنت من المحتمل أن تحصل عليه.

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الاسد 2020

حتى يونيو، وخصوصا من الأمَام فبراير، فإنّه حان الوقت لإجراء اتصالات وصِيَاغة أفكار جديدة، ليو العزيز، دائِرتك الإجتماعيّة تتوسع، على الرغم من أنّك قَد تَرغب فِي مُشاهدة لتجاوزات في هذا المجال، بينما يقول المثل أنك لا يمكن أبدا أن يكون لديك الكثير من الأصدقاء، و نفسك رقيقة، تَجنّب أن تَبدأ العديد من المشاريع الجديدة التي مبعثر نفسك عبرها، الأصدقاء يمكن أن تكون داعِمَة، وبالنسبة لبعض مواليد برج الأسد، ويرتبط رومانسية مع مجموعة الصداقة أو الجمعيات، روح الفريق الخاص بك هو قوي جدا الآن، وكنت قد تقدم مساهمات رائعة لمجموعة أو مَع الزميلة التي يمكنك أن تشعر حقا فخور، عندما يتعلق الأمر إلى البيت والأسرة، في عام 2020.

يمكنك أن تشعر أن الجدران تُضيق الخِناق عَليك فِي بَعض الأحيان، يُمكِن أن يكُون هُناك شُعور بِالثّقل عِندما يتعلّق الأمر بمسؤولياتكم أو أنّك حرفيََا تشعر بضيقة فِي الأمور الشخصية الخاصة بك، ويُمكن أيضََا أن يَكُون هُناك شعور بأن كنت وحيدََا والمسؤول الذي كان يتحدث عاطفيََا، ومع ذلك، لديك فرصة لإعادة هيكلة الحياة المنزلية الخاصة بك عن طريق جلب المزيد من أجل ذلك، يمكن اعتبار دخول كوكب المشتري في إشارة وراء لك في أواخر يونيو حزيران تراجع من نوع ما – دورة لمدة سنة الذي يؤهلك لعبور كوكب المشتري من خلال برجك الخاص بدءا من يوليو 2020، جئت في اتصال أوثق مع الاحتياجات الروحية والعاطفية التجديد الآن، وربما تجد أن كنت تفعل الكثير بالنسبة للآخرين، عادة طوعا تماما، يجوز تأجيل القرارات الكبيرة إلى موعد لاحق، في حين يمكن أن تكون هناك أوقات تشعر “في طي النسيان”.

يمكنك اختيار لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفترة للراحة اضافية، وتعلم أن تحب خصوصيتك و”وحده الوقت” مع نفسك، في الواقع، قد تستمتع جيدا الشركة الخاصة بك! الحب يصبح القطاع الخاص بطريقة ما خلال هذه الفترة، هل يمكن أن يسكت عن علاقة أو عن مشاعرك، أو هل يمكن أن يجعل بعض التضحيات لشخص تحبه، أنت يمكن أيضا التعامل مع إنهاء العلاقة التي لم تعد قابلة للحياة، هل أصبحت تسامحا وعطفا خاصة الآن، العادات اليومية والروتينية التي تحول مرة أخرى هذا العام، وكان لديك العديد من الفرص لإجراء تغييرات مهمة، لا يمر حتى على فرص السفر والاتصالات المصنوع من الناس في الخارج أو من ثقافة مختلفة إلى حد كبير من يدكم، ويمكن لهذه التجارب أن فتح العين ومفيدة،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج العذراء 2020

ولا سيما من فبراير إلى يونيو أنت من المحتمل أن التمتع ببعض شكل من أشكال الترويج، والتعرض إيجابي، أو الاعتراف المهني، يا عزيزي العذراء، كنت تعلم أن “امتلاك” ما تفعله في عام 2020، والشعور بمزيد من الراحة في موقع السلطة، كنت على اتصال أيضا مع المزيد من السلطة، أو شحذ علمك في التجارة أو مجال المعرفة خبرة خاصة، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص في حياتك قد يشكون أنك لست كاستثمارات متاحة للخمول شيت دردشة خلال هذا الوقت، كنت تأخذ المزيد من الفخر في منزلك وعائلتك، في النصف الثاني من العام يجلب التركيز الجديد، وانها المرة عندما يزيد حياتك الاجتماعية، من خلال المجموعات أو الأصدقاء، وكنت قد تسعى الشعور بالانتماء والراحة، وأنت من المحتمل أن تجد! وهذا هو أيضا وقت للحصول على أفكار جديدة ومثيرة عن النمو والسعادة في المستقبل، كنت الأحلام مسلية عن المكان الذي ترغب في الذهاب مع حياتك.

وبينما كانت حياتك المهنية أن كنت أكثر اهتماما في النصف الأول من عام 2020، كنت أكثر قلقا مع السعادة الشخصية، والمثل العليا، وعلى المدى الطويل أهداف في الشوط الثاني، يمكن أن يكون هناك سبب ان كنت تعمل نحو بحماس، وربما تتعلق العائلة، ومن المرجح أن تكون قوية الإيرادات التجارية، ومع ذلك، والمال من مصدر آخر، وربما شريك، شريك السابقين، أو المقرض قد يكون غير جدير بالثقة هذا العام، لذلك يمكن أن يكون هناك بعض المخاوف بشأن المال، علاقات حب قد تكون معقدة في بعض الأحيان، كما يمكنك استكشاف خيارات بديلة، ولكن عموما، انهم من المرجح أن يكون إلى حد كبير أكثر استقرارا هذا العام، بالنسبة للبعض منكم، يمكن أن النصف الثاني من العام تنطوي على الصداقة تتحول إلى شيء أكثر، ولكن لمعظمكم، والصبر والشعور بالسلام مع ما لديك أو ما تريده هو معك الآن.

العذراء واحدة ليست حريصة كما مفضلين الانتظار لشيء أن يشعر حقا الحق، وليس تسوية لشيء لا، وإلى جانب العذراء يشعرون المزيد من المحتوى هذا العام، يمكن كفريق واحد مع الآخرين الرقم بقوة في عام 2020، ويمكن أن يحقق بعض الفوائد الحقيقية لحياتك، كنت تعمل أكثر صعوبة هذا العام في التواصل بشكل أكثر فعالية وبناء مستواك من الخبرة، أنت غير راض عن التعلم قذرة أو ثقوب في تفكيرك وتريد صقل المهارات والمعارف الخاصة بك، قد يجتمع الناس الذين تلهمك وتحفيز لك أن تكون أفضل ما يمكن أن يكون، ببساطة لأنهم يرون أفضل ما في لك،

هل هما الأزيز أو الإخفاق؟ الحصول على دفعة في الاتجاه الصحيح مع عينة مجانية القراءة التوافق رومانسية! أين أنت تسير في الحياة؟ العثور على طريقك مع عينة مجانية مسار الحياة القراءة من Abraj2020،com! الذي يقول لك لا يمكن أن نرى في المستقبل؟ هذه عينة مجانية مصير القراءة هي النافذة إلى الخيرات العتيدة!

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الميزان 2020

2020 يجب أن يكون عاما قويا للعمل والأعمال والميزان العزيز، في النصف الأول من السنة، كنت بنشاط بناء المهارات والخبرات الخاصة بك، بحلول منتصف العام، وارتفاع توسعية المشتري إلى أعلى جدا من المخطط الشمسي الخاص يمثل ذروة الشخصية من نوع ما دورة هذا معكم لنحو عام، الاستفادة من دورة من يناير الى يونيو من خلال التعلم قدر الإمكان بحيث عندما يفعل كوكب المشتري تصل إلى ذروتها في شهري حزيران وتموز، عليك أن تكون قادرا على الاستفادة من الفرص الوظيفية التي من المرجح أن تأتي في طريقك، فسوف يشعر أيضا أكثر استحقاقا للاعتراف تتلقى بعد ذلك وحتى منتصف 2020، ويمكن أن يكون هناك اتصالات مواتية المصنوع من الناس بعيدا عنك، وسوف تحصل نشرت بعض Libras أو الوصول إلى جمهور أوسع، وجود زحل في القطاع الخاص الأموال والقيم يمكن أن تعزز شعور أنك مقروص في إدارة المال، ولكن هذا يمكن أن تعمل على تحفيز لك على العمل بجدية أكبر وحفظ أكثر – وهما من الأشياء الجيدة! .

في النصف الثاني من السنة، سيكون لديك كوكب المشتري أقول لك أنك تستحق أكثر والتي يجب أن تصل للنجوم، وسيكون لديك زحل يذكرك أن عليك أن “الحصول حقيقية” والنظر في تفاصيل مهمة، لحسن الحظ، هذه الكواكب تتناغم مع بعضها البعض كثيرا من السنة، وهذا يساعدك على إيجاد توازن لطيف جدا، كنت جلب مزيد من الخيال أيضا إلى العمل الذي تقوم به، والحدس الخاص بك يمكن أن تخدم لك جيدا جدا، سيكون هناك أوقات هذا العام عندما تحتاج لدفع نفسك بوعي لملاحقة ما تريد، في هذه العملية، حاول قصارى جهدكم لتجنب القلق بشأن القادمة عبر باسم “لطيفة” و “جيدة”، كنت هذه الأشياء – لا تحتاج لاثبات ذلك، كنت لا تريد أن تفوت على فرص للتقدم خوفا من فقدان موافقة الآخرين، يستمر الحب لتحدي لك هذا العام عن طريق إجبار لك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك من وقت لآخر، وخاصة في مايو وأكتوبر ونوفمبر.

منتصف مارس إلى منتصف نيسان يمكن أن يجلب ظروف مفاجئة إلى علاقاتك، لا تقع مرة أخرى على الأنماط المألوفة الآن – لن تعمل، خلط الامور والتفكير خارج منطقة الجزاء، ومع ذلك، إذا كان الآخرون الانزلاق والخروج من حياتك وأنت تشعر استغلت، لا الوقوف في الميدان الخاص بك، أنت من المحتمل أن تستثمر بشكل أكبر في المنزل والأسرة في عام 2013، والبعض منكم سوف يتم تشغيل الشركات ذات الصلة المنزل أو سيتم العمل من المنزل، كنت حذرا مع المال الخاص بك، وهذا أمر ضروري في الوقت الحالي،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج العقرب 2020

ليس هناك شك في أن وجود زحل في برجك طوال العام يضع بعض الضغوط على لك، يا عزيزي العقرب، 2020 قد تطالب في بعض الأحيان، ومع ذلك، فإنه من المحتم أيضا أن يكون مجزيا جدا، في نواح كثيرة، وأنت تعلم الاعتماد على نفسك، وعلاقتك مع نفسك بالطبع يؤثر على جميع “الإدارات” الحياة بطرق عميقة، المسؤوليات التي كنت قد ترك الشريحة في الماضي الآن هي الخروج عن كثب، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يشعر أحيانا وكأنه هجوم، كنت أكثر من مجهزة لمواجهة التحديات، نضع في اعتبارنا أن تلك الأشياء التي كنت قد تدار بشكل جيد في الماضي والآن يجري مكافأة، زحل هو الكرمية في الطبيعة – كنت تعاني ما كنت المقرر عند هذه النقطة في الوقت المناسب، زحل وحاكم الخاص هم في استقبال المتبادل في جميع أنحاء عبور زحل من برجك، وهذا يمكن أن يكون داعما بشكل رائع.

قد تستمتع جيدا هذه العملية حيث يمكنك أن تشعر أنك تحصل على حياتك مرة أخرى على المسار الصحيح، فإن عملية الحصول على أقرب إلى نفسك الحقيقية تنطوي على إعادة هيكلة بعض المواقف الخاصة بك وعمليات التفكير، ويجري أصلحت الطرق التي التواصل مع الآخرين، والمكرر، وإعادة تعريف، لديك بالفعل الكثير من القوة لإقناع والرصاص، والدفاع عنها، بينما في الشعور العام أفضل مصدر الدعم هذا العام هو نفسك، جوبيتر يساعد أنت خارجا حتى يونيو عن طريق بعض الدعم المالي، أو العاطفية من الآخرين، وخاصة من شريك أو صديق مقرب، تم تحسين العلاقة الحميمة، ويمكن الجمع بين الموارد الخاصة بك، والمواهب، و أو المال مع شريك تحسين التوقعات المالية الخاصة بك، النصف الثاني من السنة خاصة بطرق ملموسة أكثر وضوحا الموجهة للنمو، إذا كنت تحصل على فرصة للسفر، يجب أن تأخذ ذلك.

وفوائد يمكن أن تأتي من خلال الخبرات لمسافات طويلة والناس، يتحدث خلاق، بينما سلوكه العام الخاص بك قد يكون على الجانب الخطير، كنت اكتشاف طرق فريدة للغاية والإبداعية للتعبير عن نفسك، كنت تبحث عن المزيد من الحب، انها متزايد حول العلاقة الحميمة وكذلك العناصر الصوفية أو الرومانسية، كنت جذب الناس غير عادية، وأحيانا بعيد المنال أو غامضة، في تجربتك، الفرص الرومانسية والإبداعية ترتفع في شهري فبراير ومارس، الأمور المالية هي قوية ومعظمها في 2020، وتجنب الإهمال أو الإهمال عندما يتعلق الأمر الى الروتين اليومي والصحة، قد يكون هناك ميل لتجاهل احتياجات الجسم للراحة كافية، وممارسة، أو التغذية هذا العام، ويجب أن تكون منتبها وخصوصا من هذه الأمور في أغسطس،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج القوس 2020

بينما علاقات وثيقة هي في التركيز القوي هذا العام، القوس في عام 2020 تميل إلى أن تكون أكثر من ذلك بقليل الخاص والاستقراء من المعتاد، كنت قد يلتقي شخص يعمق الحياة الحميمة بطرق رائعة، وفتح ما يصل الى طرق جديدة للتعبير عن نفسك بشكل وثيق، أو أولئك منكم الذين قد تعلق بالفعل تعميق علاقتها بالمثل، أعماق جديدة (وآفاق) يمكن أن يكونوا من ذوي الخبرة والآن إضافة إلى توهج الداخلية الخاصة بك، وينبغي أن تكون الأمور الحب قوي جدا هذا العام، مع شراكات كبيرة وتركيز كبير، شراكات أفضل حالا من أكثر علاقات الحب عارضة، وهذا الأخير هو قليلا من بطاقة البرية في حياتك الآن، كما كان في العام الماضي، القوس واحدة يمكن أن يجتمع بعض الناس مثيرة وغير عادية، ولكن ديمومة في السؤال، الناس قد تأتي وتذهب، أو أذواقهم الخاصة بك قد يتأرجح، وتحسنت الأمور المالية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأخيرة، وحتى مع ذلك، قد يكون تقليص مع ممتلكاتهم الشخصية والذهاب من خلال إعادة الهيكلة.

وربما وضع بعض المشاريع التجارية للراحة، يمكنك أن تكون الحيلة للغاية عندما يتعلق الأمر إعادة التدوير أو استخدام ما كنت تملك بالفعل بطرق مختلفة، بيع بعض الممتلكات يمكن الرقم بشدة، أو قد تجد منتجات فريدة من نوعها لبيع والسوق، القوس الإبداعية تندلع من الأخاديد واستكشاف أشكال فنية فريدة من نوعها للغاية أو البديلة، الكثير منكم واستكشاف هوايات جديدة أو أشكال مختلفة من الترفيه والتسلية، الأحلام قد تكون مضطربة في بعض الأحيان، والبعض منكم يمكن المصارعة مع الشعور بالذنب أو عدم إغلاق عندما يتعلق الأمر بالمسائل الماضي، وسوف تكون ذات فائدة كبيرة إذا كنت تستطيع تسوية هذه المسائل، لأنه إذا ما تركت لتتقيح، فإنها يمكن أن تقوض التقدم المحرز الخاص بك، يميل الدعم المالي في شكل قروض أو الموارد المشتركة لتكون أكثر سهولة الحصول عليها في النصف الثاني من العام، ولكن سيكون من المهم أن يراقب عادات الاقتراض الخاص بك، كثير من كنت تفكر في منزلك أو حلم الأوضاع الداخلية المثالية، وفرصها في تحويل بعض أحلامك على الأقل إلى واقع وقوي.

لا سيما في يوليو تموز، يمكن أن يكون هناك دعاية جيدة هذا العام، وقدرتك على مواجهة الآخرين في منتصف الطريق (وغالبا أكثر من ذلك) يميل إلى فتح الاحتمالات والفرص الاجتماعية، كنت سخية من الطبيعة مع الكوكب الحاكم توسعية بك المشتري، مع كوكب المشتري تتحرك من خلال قطاعين من الرسم البياني الخاص بك المرتبطة مع الشركاء والأصدقاء المقربين، وكنت توجيه الكثير من هذا الكرم للآخرين كبير، تمتع نفسك كما كنت تفعل، ولكن مشاهدة لتوقعات مبالغ فيها أو الوعود التي قد يكون من الصعب الحفاظ في وقت لاحق،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الجدي 2020

2020 يجلب الحياة الاجتماعية أكمل لعالمك، يا عزيزي الجدي، عندما يتعلق الأمر الصداقات، والتواصل، وجمعيات المجموعة، هو حول نوعية وعمق وليس الكم، كما يتم تبسيط هذا المجال من حياتك، لديك أيضا فرصة لإعادة هيكلة الأهداف الطويلة الأجل الخاصة بك، كما أنك أكثر قدرة على التمييز واقعية حول ما كنت قادرة على تحقيق، هناك ضغط أقل لتثبت نفسك أو لأداء هذا العام، والمزيد من الفرح في طريقي إلى ما تفعله أفضل، في النصف الأول من العام، ومشاهدة أنك لا تفرط حياتك مع مسؤوليات إضافية، ينبغي أن تكون متاحة تماما للعمل لك، بينما تستمر العلاقات لتحدي لك، وخصوصا مع العائلة، 2020 هو السنة التي يتم تذكيرك في كل منعطف تقريبا فقط كم كنت في حاجة الآخرين، كل عام ومعارفه وأصدقائه تميل لدعمكم، وجود كوكب المشتري في حياتك علامة معارضة (السرطان) من 25 يونيو إلى الأمام من المرجح أن تجلب مفيدة، والناس سعداء في تجربتك، وبالنسبة للبعض منكم، الشريك الذي يجعل حقا كنت تشعر بالرضا عن نفسك.

يمكن للشراكات القائمة جلب الفرح أيضا، وخاصة في شهر أغسطس، ومع ذلك، سوف تحتاج إلى مزيد من الحرية تسمح للآخرين من خلال التراجع عن السيطرة أو السلوك المراوغ، تجربة الحرية الخاصة بك عن طريق التخلي عن بعض من الحاجة للسيطرة على الأحداث والأشخاص، مع بلوتو في برجك، وهذا يمكن أن يكون صعبا، كما انك تعلم عن قوة الشخصية، وأحيانا من خلال تحدي دروس الحياة والتجارب، بلوتو سوف يكون لها أكبر الأثر على قبعات مواليد 31 ديسمبر – 2 يناير، الذين سيتم أخذ نظرة عميقة داخل لأنها تكشف جوانب من شخصيتهم أنهم لم تقبل بعد أو حتى اعترف، وهذا يمكن أن يكون غير مريح في بعض الأحيان، مع العقدة الشمالية في البيت الحادي عشر الشمسية الخاصة بك، من المهم وخصوصا بالنسبة لك لوضع نفسك كلاعب فريق، لا تزال الحياة المنزلية المضطربة قليلا، وبعض يمكنك أن تشعر أن لديك الحالي مجموعة المتابعة يثبت على حال، يمكن أن يكون هناك بعض خلط حولها، والتجديد، خطوة، أو الخبرات مع الأسرة التي تترك لكم شعور اقتلعت في بعض الطريق، لا سيما في ابريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر، بالتأكيد، يمكنك أن تضع المزيد من الأموال في حياتك الأسرية والمنزلية هذا العام، يمكن تحسين الصحة العامة، والاتصالات تكافئ (كنت تجد صوتك!)، وتتشكل التحالفات أو تعزيزها في عام 2020،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الدلو 2020

لا يعلم الجميع عن هذه برجك يا عزيزي الدلو، ولكن الأشخاص الذين ولدوا تحت هذه اللافتة وتلك مع الدلو تصاعديا حقا تأخذ حياتهم المهنية، والدخل، وخدمة الآخرين إلى القلب، أنهم بحاجة إلى الشعور بالرضا عن مستوى عميق حول ما يفعلونه من أجل أن يشعر بالرضا عن أنفسهم، في عام 2020، سوف يحفر عميقا في الدوافع الحقيقية والمشاعر حول المسائل العملية، وكان لديك فرصة للتوصل إلى موقف متناغم أو موقف، في حين أن الخطوات التي تتخذ قد لا تكون عملاقة أو سريع، يمكنك أن إجراء تغييرات كبيرة كما يمكنك التوصل إلى فهم أفضل لما هو عليه تستطيع وتريد أن تفعل في عملكم، عليك أيضا اكتشاف بعض المواهب الخاصة بك أكثر طبيعية ووضعها للعمل لديك، التركيز الآن هو على الاستمتاع حقا ما تفعله، على الرغم من أن العمل يمكن أن تجلب الفرح، فإنه يمكن أيضا جلب بعض التحديات، تميز بعناية عندما يتعلق الأمر أخذ على عمل أو مشاريع جديدة، يمكن أن يكون هناك بعض مشاعر انسداد قبل المضي قدما، سوف الظروف يتآمر أن أذكركم بأهمية الهيكل، والمسؤولية، وسمعتها في حياتك.

حان الوقت لإعادة ترتيب أهدافك مع ما هو في الداخل، العديد منكم سوف يتم إجراء تغييرات بحيث مسار حياتك المهنية بشكل أفضل يعكس المبادئ الأقرب إلى قلبك، ولكن عام 2020 هو بالتأكيد ليس كل شيء عن العمل، وخاصة في النصف الأول من العام، عندما تجد سبلا جديدة للترفيه والتعبير عن الذات تفتح لك، فبراير أوائل وأواخر مايو أقوياء خاصة من أجل المتعة والألعاب، وأيضا للصداقة، أغسطس يمكن أن يكون مشغولا مع الوحي والطقوس لعلاقات وثيقة، ولكن يمكن أيضا أن يكون الوقت عندما كنت تميل إلى إثقال نفسك مع العمل، لذلك بذل قصارى جهدكم لتحقيق توازن جيد، أيضا، اتخاذ مزيد من الحذر من صحتك في أغسطس، كل عام وانتم يبذلون تغييرات كبيرة من حيث تنامي الماضي المواقف العنيدة والمعتقدات، والتواصل بشكل أكثر صراحة وبشكل متكرر، وتغيير العادات والنظم للقيام بهذه الأمور المتأصلة بعمق، يمكن أن تكون هناك أوقات عندما تأتي الأمور الخاصة أو الماضية للضوء و، في حين أنها قد تشعر بعدم الارتياح في البداية، يمكن أن يساعد أيضا في الإفراج عنك من الماضي، كنت إعادة تحديد موقفك من المال والممتلكات من هذا العام، في حين أن البعض الآخر قد لا تلاحظ دائما صراعات أو التسرع في حفظك لهذا العام مع زحل في الجانب تحديا لبرجك، وكنت مع ذلك لديها بعض الطاقة جيدة مع لكم للتعبير عن نفسك بشكل خلاق والأصل، والمغناطيسية الشخصية يدير عالية،

توقعات ليلى عبد اللطيف لبرج الحوت 2020

عام 2020 هو أقوى للعلاقات من كل نوع، وخصوصا الحب والصداقات “متعة”، يا عزيزي الحوت، كنت أيضا الكثير من الارض واثقة، من الناحية المثالية، يمكنك استخدام عبور كوكب المشتري إلى الطاقة الشمسية الرابع الخاص الذي بدأ في يونيو من العام الماضي وينتهي في شهر يونيو من هذا العام إلى أقصى درجة ممكنة – ملء جيدا الداخلية الخاصة بك، وتعزيز العلاقات مع الأسرة، بهذه الطريقة، بحلول النصف الثاني من عام 2020، يمكن أن تجلب لك المزيد من الثقة الطبيعية للدورة الجديدة التي تنطوي على استكشاف الجانب أكثر لعوب، مثيرة، والإبداعية الخاصة بك، إنها سنة عظيمة لالتحسينات المنزلية بجميع أنواعها، مرة أخرى هذا العام، ومع ذلك، والمالية يمكن أن يكون صعودا وهبوطا، ومع ذلك، مع زحل لم يعد يميل يصل القطاع المالي الثانوي الخاص بك، وكنت في وضع أفضل قليلا الآن مع نظرة مستقبلية أفضل للمصادر المال وراء الدخل الشخصي الخاص بك، بما في ذلك العلاوات ومساهمة الشريك، والقروض، انها الدخل الخاص بك يتطلب بعض التغيير، عندما يتعلق الأمر بالمال، وتحدى منك التفكير خارج منطقة الجزاء من أجل التوصل إلى خطط قابلة للتطبيق لتحسين وضعك المالي، الحب هو أسهل من هذا العام حتى إلى حد كبير، علاقات جدية وأقل توترا، العلاقة الحميمة رفع التحديات، علاقات عاطفية، لعوب، وعارضة في النصف الثاني من عام 2020 يمكن أن يكون من السهل العثور على (ربما قليلا من السهل جدا في بعض الأحيان!).

يمكن آفاقا جديدة للترفيه، تسلية، التعبير الإبداعي، والهوايات فتح، هذا هو عام جيد لتحقيق الاستقرار وتنظيم العديد من مجالات حياتك، الأسبوع الأول من شهر فبراير هو فترة الفرصة التي يمكن أن تنطوي على الشراكة وتحقيق مكاسب مالية، انها قوية أيضا للعمل في فرق وتدعيم الصداقة، على الرغم من أن تكون هناك أوقات الصخرية مع بعض الأصدقاء أو المجموعات التي كنت مرتبطة، قيمك تتغير، وأنها تبدو أحيانا في تناقض صارخ مع أولئك الأصدقاء، كنت تبحث عن أجوبة الصلبة وتعديل نظام إيمانكم في طرق رئيسية، أحداث قد يحدث أن يكون لك التفكير بشكل أكثر عمقا حول المعتقدات والأخلاق الخاص بك، يمكنك الاضطلاع بدور القيادة أو التدريس هذا العام بشكل طبيعي تماما، كنت قادرا على التحدث عن الأمور الروحية بطريقة يسهل الوصول إليها، في الواقع، طوال عام 2020، يمكن للآخرين أن يكون مفتون تماما مع رؤية فريدة من نوعها.

ملاحظة : ان توقعات الابراج ليس حقيقية ولاكن هي تخيلات للمستقبل ولا يعلم علم المسقبل والغيب الا الله سبحانه وتعالي.