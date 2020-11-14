تراند اليوم : تفسير حلم ابعاد القطط في المنام2020

رؤية القطط في الحلم لها العديد من الأبعاد، حيثُ أن تفسير حلم ابعاد القطط يتضمن عدد من التفسيرات المُهمّة، ويعود تفسير هذا الحلم لعددها وألوانها وأحجامها، لهذا يجب الإنتباه حين نرى أي حلم ان نعرف الأبعاد الكاملة للحلم من لون وعدد ومكان، لأنّ هذا الأمر يُسهّل فى الحصول التفسِير الصحيح، وللتفسير السليم للأحلام يجب الذهاب لمُفسّر أحلام يُفسر من القرآن والسنة.

رؤية القطط في الحلم بشكلٍ عام تدل على الصدق والفصَاحة والأُلفة والأنس، أو أنّها امرأة تكون مُعجبة بنفسها، لهذا فهُناك الكثير من التفسيرات المختلفة لشيوخ التفسير بالأخص عند ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين.

إذا حلمت بقطة فهذا يعني حظاً سيئاً إذا لم تنجح في قتلها أو إبعادها عن مرمى نظرك.

إذا هاجمتك قطة فسوف تجد أعداء سوف يشوهون سمعتك بأية وسيلة ويسبب لك ذلك فقدان الحظ.

ولكن إذا نجحت بأبعادها، فسوف تتغلب على مصاعب عظيمة وسوف ترتفع في المرتبة والثروة إذا قابلت قطة نحيلة، جائعة وقذرة المظهر فسوف تتلقى أخباراً سيئة عن غائب.

ثمة صديق على فراش الاحتضار ولكنه سوف يتعافى بعد مرض طويل وشاق إذا طردتها بعيداً عن الأنظار إذا سمعت صراخ أو مواء قطة في الحلم فإن صديقاً زائفاً سوف يستخدم كل ما في إمرته من كلمات أو أعمال لإيقاع الأذى بك.

إذا حلمت أن قطة خدشتك فسوف يستطيع عدو لك أن يقتنص منك فوائد صفقة ما أنفقت أياماً كثيرة وأنت تعد العدة لها.

إذا حلمت فتاة أنها تحمل قطة، أو هريرة، فسوف توقعها خيانة الآخرين تحت تأثير عمل غير لائق.

إذا حلمت بقطة بيضاء ونظيفة فهذا يدل على مآزق قد تبدو ظاهرياً غير لائق.

إذا حلمت قطة بيضاء ونظيفة فهذا يدل على مآزق قد تبدو ظاهرياً غير مؤذية ولكن سوف يتضح أنها مصدر للحزن وفقدان الثروة.

عندما يحلم تاجر بقطة فعليه أن يجند أفضل طاقاته في سبيل العمل إذا أن منافسيه على و شك أن ينجحوا في تدمير مستوى علاقاته، وإذا باع بسعر أدنى من أسعار الآخرين واستمر فسوف يدفع بالقوة نحو إجراءات أخرى.

ويرمز الحلم برؤية قطة وأفعى على وفاق إلى بداية كفاح غاضب.

إنه يدل على أن عدواً كنت تستضيفه بغية استخدامه لإيجاد سر تعتقد أنه يخصك لن يجعلك تشعر بالإطمئنان للثقة التي منحته إياها لذا سوف تتنصل من معرفة أعماله خشية أن تشيع الأسرار التي أفشاها بخصوص حياتك الشخصية.

رؤية القطط في المنام لها عدة تفسيرات، وفيما يلي تفسير رؤيا القطط في الحلم.

إذا حلم الشخص برؤيا قطة صغيرة ساكنة وهي جميلة في الشكل دل ذلك على الراحة والسعادة والفرحة وإذا كانت وحشة في الشكل دل ذلك على الآذى والنصب والتعب والنكد.

إذا حلم الشخص أن هناك قط يدخل إلى البطن فأن تفسيره يدل على أن هناك لص يدخل إلى البيت ويسرق الأموال حيث يدل القط هنا على اللص والبطن على الخزنة.

إذا حلم الشخص أن هناك قط في جواره دل ذلك على عيون حاسدة وقد تكون من النساء.

تدل رؤيا القطة في المنام في أغلب الأوقات على الأشياء الغير حسنة والغير مقبولة، وربما تدل في العديد من الأحيان على المرأة النمامة والحسودة .

من الممكن أن تدل القطة في المنام على المرأة الحريصة على تربية الأطفال وتأديبهم.

إذا حلم الفرد أن هناك قط خربشه دل ذلك على وجود عدو سوف ينال منه أو ربما يدل على خليط من السمات بين الأشرار والأخيار.

إذا حلم الشخص أنه يبيع قطة فأنه سوف ينفق ماله.

إذا حلم الشخص أنه يأكل لحم قط فأنه سوف يتعلم السحر.

إذا حلم الشخص أن هناك قطا يدخل في الدار دل ذلك على وجود لص يدخل بداخلها.

إذا حلم الشخص بوجود قطة حنونة دل ذلك على الخادم في المنزل أو العمل.

رؤية القطط في المنام والخوف منها

الخوف من القطط في المنام فسره مُختلف المفسّرين كالنابلسي وابن سيرين، فكثيرة هي الاحلام التي تظهر فيها القطط و بأحوال مختلفة،وإليكُم هُنا تفسير رؤية القطط والخوف منها:

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تدل رؤية القط الذكر أو السنور على حد سواء بأنه خادم أو لص من نفس أهل البيت.

ورؤية الانثى من القط هو امرأة سوء خداعة.

من رأى أنه عضه ذكر القط أو خدشه فإنه يمرض لفترة طويلة وكلما زاد الخدش والجرح منه وتحوش القط زاد طول المرض والعناء منه.

و إذا كان القط ساكنا أليفا فيدل على عام من الراحة والسرور.

أما من رأى انه باع هرة أو قط فإنه ينفق ماله دون أن يشعر وقد يصيبه الفقر.

و من أكل لحم قط تعلم السحر.

وأما من هاجمته قطة دون أن تخدش به فهو دليل على نكد يفتعله الأعداء بتشويه سمعتك بطرق مختلفة.

وكذلك لمن رأى قطة في منامه لم يبعدها عنه أو لم يقتلها فإنه نكد وغم وغير محمود.-

وفي حال من رأى أنه تحول قطاً فإنه يعيش حياة التلصص ويسرق ويتجسس على غيره.

و من رأى قطاً يدخل داراً فهذه الدار يدخلها لص ليسرق منها أو له مراد معين في هذا البيت.

وفي حال سمع في منامه مواء قطة أو صوتها سواء رآها قريبة أو لم يراها فإنها تدل على صديق مزيف يخون ويؤذي.

أما إن اتفق الهر و الفأر أو الذئب و الغنم كان دليلاً على النفاق و التملق من أشخاص حولك ,

و ربما دلت الهرة على المرأة الحريصة على تربية الأولاد و تأديبهم إذا رآها الزوج أو من يبحث عن الزواج وينتظره .

و إن خدش الهر إنساناً دل على عدو مجاهد , و أحيانا تدل على رجل بداخله صفات الأشرار ويظهر عليه أخلاق الأخيار.

وإذا كانت الرؤيا بقطة وأفعى متفقين فإنها تدل على أن الشخص سيستخدم عدوا له في تحقيق أهدافه ثم يبتعد ويتنصل منهم بعد تحقيقها.

أما من يقتل القط في حلمه فهو يمسك بلص.

ومن يدخل القط بطنه أو يبتلع قطا فإن شخصا سيسرقه.