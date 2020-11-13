الاكثر متابعة اليوم - زينب فياض تحتفل مع ابنتيها وأجمل من هيفا! – صورة

احتفلت زينب_فياض، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى (رهف)، التي أتمت عامها التاسع، ونشرت صورة حديثة ظهرت فيها برفقة رهف وشقيقتها (دانييلا).

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علقت زينب على الصورة قائلة:

(وصار عمرها اول فرحة بحياتي بنتي وصديقتي وكل حياتي رهف ٩ سنين عقبال المية يا روح وقلب وعيون امك).

تابع: (الوقت عم بيمر بسرعة اتذكر وكأنها البارحة حين حدثتك وانت في بطني ولمست بأناملي حركتك فضحكتُ كلما ركلتِ وخفت كلما قررتِ ان تعيشي في عزلتك، وأقسمت حينها ان اعلمك الحب في حضني وتعيشين على صوت همساتي وتكبرين وانت تنعمين بحناني وتدركين كم انا اجمل لانك معي ، وأقسمت ان أجعلكِ طفلتي المدللة الرقيقة المميزة ، استودعتك الله يا أميرتي الصغيرة).

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زينب وابنتاها ظهرن بأجمل صورة وجمالهن خطف كل الأنظار، حتى أن صورتهن حققت انتشاراً واسعاً عبر السوشيال ميديا.

ابنة هيفا وحفيدتاها تفوقن عليها جمالاً خصوصاً أن جمالهن طبيعياً وليس بفضل عمليات التجميل.