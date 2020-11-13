شاهد : تمساح عملاق يقتحم ملعبا للغولف في فلوريدا

تفاجأ سكان فلوريدا مؤخرًا، بتمساح عملاق اقتحم ملعب "فالنسيا" للغولف في مدينة نيبلز، يتجول في المساحات الخضراء.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد أظهر مقطع فيديو، تمساحا عملاقا يتجول في المساحات الخضراء بملعب "فالنسيا للغولف".

واعتاد سكان فلوريدا على وجود التماسيح في الولاية، حيث يبلغ عددها مليون و300 ألف. وفق سكاي نيوز

وتشتهر فلوريدا بكثرة التماسيح التي يتراوح متوسط أعمارها بين 70 و100 عام، حيث يعيش السكان وهذه الحيوانات معا، ولم يتم الإبلاغ سوى عن 5 وفيات مرتبطة بالتماسيح في الولاية منذ سنة 2010، في حين وصل هذا الرقم إلى 25 بين عامي 1948 و2019.