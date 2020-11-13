كورونا يقضي اليوم على مرعب فتيات بريطانيا

توفي القاتل المتسلسل، بيتر سوتكليف، الملقب بـ "سفاح يوركشاير"، في السجن اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا .

ويعد سوتكليف، أحد أبرز المجرمين في تاريخ بريطانيا، وتوفي بعد رفضه تلقي العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واشتهر سوتكليف في نهاية السبعينات، عندما أرعب بريطانيا، بعد قيامه بسلسلة من جرائم القتل، أودت بحياة 13 فتاة شمالي إنجلترا، بينما أصيبت 9 أخريات، في الفترة بين عامي 1975 و1980.

وكان "مرعب فتيات بريطانيا" يقضي مدة عقوبته بالسجن المؤبد، عندما توفي في مستشفى جامعة نورث دورهام بعد مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.





ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، رفض سوتكليف تلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بنوبة قلبية، حيث كان يعاني من مشاكل صحية عدة، منها السكري وأمراض بالقلب.