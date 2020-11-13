الاكثر مشاهدة اليوم - فوائد سحرية لشرب الماء يومياً على الريق

كشف الدكتور خالد يوسف خبير التغذية؛ أبرز الأمور التي ستحدث في جسمك عندما تعتاد على شرب الماء يوميًا على الريق، بحسب ما ذكره موقع “صدى البلد”.

إليكم أهمية شرب الماء على الريق:

-الشعور بالانتعاش والحيوية

بعد بضعة أيام من الانتظام على شرب كوب ماء يوميًا على الريق، سوف تشعر بالنشاط والحيوية، ويقل الإحساس بالنعاس الصباحي، حيث أن الجسم يتخلص من السموم التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق يوميًا.

-تحسن التمثيل الغذائي في الجسم.

هذه الممارسة ستقلل شعورك بالجوع على مدار اليوم، كما أنها ستساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وبالتالي تحسين الهضم وتقليل الشعور بالإمساك حتى بعد تناول مختلف الأطعمة.

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-المساعدة في إنقاص الوزن

بالإضافة إلى قلة الشعور بالجوع، تساعد الماء في تخفيض الوزن بصورة ملحوظة، حيث أن أطباء التغذية والتخسيس يلزمون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن على الإكثار من شرب الماء يوميًا وخاصةً على الريق.

-تقليل الشعور بحرقة المعدة

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء المستمر، فسوف يتلاشى هذا الشعور تدريجيًا عند الانتظام على شرب الماء يوميًا على الريق.