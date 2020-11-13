تراند اليوم : مؤشرات تنسيق 2018.. الطب 98.3% والهندسة 93% والإعلام 95.1%

يعلن مكتب التنسيق خلال الساعات القادمة المؤشرات الرسمية للحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات الحكومية.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المتوقعة والتي تم حصرها من خلال الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وطبقا للمجمع التكراري التي حصلت "فيتو" على صورة منه، تشير إلى أن هناك ارتفاعا في نتيجة الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضى بنسبة تتراوح بين 3 وحتى 8 درجات في بعض الحدود الدنيا لمجاميع القبول وخاصة بقطاع الكليات العلمية، بسبب ارتفاع أعداد الطلاب الناجحين في الدور الأول هذا العام بواقع 64 ألفا و973 طالبا عن العام الماضى.

وتشير الإحصائيات إلى زيادة شرائح الحاصلين على مجاميع أكثر من 95% من 10.98% العام الماضى إلى 13.53% هذا العام وكذلك زيادة نسبة الحاصلين على 90% فأكثر من 16.81% إلى 17.62%.

"شعبة الرياضة"

كما أن هناك ارتفاعا واضحا لطلاب شعبة الرياضة عن العام الماضى، حيث إنه من المتوقع وطبقا للإحصائيات الأولية زيادة الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بما بزيادة تصل لـ7 درجات عن العام الماضى، ومن المتوقع أن يغلق الحد الأدنى لشعبة الرياضة عند 381.5 بما يعادل 93%، كما تمتد الارتفاعات إلى كليات الحاسبات والمعلومات التي ستتاح بعض الأماكن بها لطلاب المرحلة الثانية وسيتوقف الحد الأدنى للقبول بها بين 366 درجة أو355.5 درجة.

"شعبة العلوم"

وفيما يتعلق بالكليات العلمية وخاصة الكليات الطبية، تشير الإحصائيات الأولية، إلى أنه يتوقف الحد الأدنى للقبول بكليات الطب عند 403 بنسبة 98.3%، على أن يحسم أعداد الحاصلين على الحافز الرياضى والذين سيتم إضافة درجاتهم خلال الساعات المقبلة الحد الأدنى الأدق بين النسبتين.

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وفيما يتعلق بكلية الأسنان التي من المقرر أن تقبل 1750 طالبا حتى الآن تشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول بها سينتهى عند 401.5 و401 بنسبة 97.8%.

كما ترجح المؤشرات استقرار الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة عند 396.5 درجة بنسبة 96.7%، حيث إن النزول لنصف درجة يؤدى إلى قبول أكثر من ألف طالب إضافي على العدد المحدد للقبول بها والذي يبلغ 9 آلاف طالب تقريبا.

وفى كليات العلاج الطبيعى من المرجح ايقاف الحد الأدنى للقبول عند 395 درجة بنسبة 96.3% مع إمكانية انخفاضها نصف درجة في حالة تفضيل شريحة من الحاصلين على تلك المجاميع كليات الاقتصاد والألسن عليها.

"الشعبة الأدبية"

وشهدت النتائج المعلنة لطلاب الشعبة الأدبية ارتفاعا في الدرجات عن العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاع شرائح الحاصلين على 90% عن العام الماضي وارتفاع عدد الناجحين في الدور الأول عن العام الماضى بما يقارب 56 ألف طالب خاصة مع زيادة أعداد طلاب الثانوية العامة هذا العام.

وتشير الحسابات الأولية إلى قبول طلاب الأدبى في كليات الاقتصاد والعلوم السياسة بما لا يقل عن 392.5 درجة بنسبة 95.7% وكذلك توقف القبول بـ"إعلام القاهرة" عند 390 درجة بنسبة 95.1%.